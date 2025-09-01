Numărul șomerilor din România a rămas relativ constant în iulie 2025, iar rata șomajului a fost estimată la 5,8% din populația activă, în scădere cu 0,2 puncte procentuale față de aceeași perioadă din 2024, arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

Rata șomajului a fost mai ridicată în rândul bărbaților, atingând 6,0%, în timp ce în cazul femeilor valoarea a fost de 5,5%.

Cea mai afectată categorie rămâne cea a tinerilor între 15 și 24 de ani, unde rata șomajului a ajuns la 23,5% în perioada aprilie – iunie 2025.

Practic, aproape unul din patru tineri activi pe piața muncii nu a avut un loc de muncă în acest interval.

Situația adulților

Pentru persoanele cu vârsta între 25 și 74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 4,7% pentru bărbați și 4,5% pentru femei.

Această categorie de vârstă reprezintă 76,1% din totalul șomerilor din luna iulie 2025, ceea ce arată că majoritatea celor fără loc de muncă provin din segmentul activ și matur al populației.

