Rareș Bogdan: „OVM Petrom încearcă să blocheze România să devină independentă energetică”

Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, a afirmat, pentru Antena 3, că OMV Petrom intenționează să blocheze România să devină independentă energetic și să devin exportatoare de gaze pentru țările europene, deoarece amână demararea exploatării perimetrului de gaze naturale Neptun Deep.

„OMV Petrom face un joc clar ca Romania sa nu devina independenta energetic si sa nu devina un jucator strategic, sa nu exporte in Cehia, in Ungaria, in Polonia, in Bulgaria.

OMV Petrom, la modul la care se comporta pe cel mai important atu al Romaniei….Neptun Deep este pentru noi, pastrand proportiile, ce a insemnat petrolul din zona Golfului pentru califate. Sunt atuuri pe care ni le-a dat Dumnezeu, ca sa fim jucatori in urmatoarea perioada.

Cat timp refuza sa inceapa investitia si sa inceapa sa scoata gaze care sa permita Romaniei sa fie furnizor pentru 14 state din regiune, statul roman trebuie sa ii ia la intrebari, indiferent cine e acolo”, a declarat Rareș Bogdan pentru sursa citată.

Decizia finală se va lua la mijlocul lui 2023

„Intenţionăm ca decizia finală de investiţie să fie luată la mijlocul lui 2023, primul gaz urmând să fie produs în 2027. Mai avem doar câteva luni până la decizia finală de investiţie şi suntem mai aproape ca oricând de demarare a acestui proiect. Dacă ne uităm la analiza referitoare la Neptun, România va avea o poziţie de supra-aprovizionare şi atunci vor avea loc şi exporturi şi vrem să ne asigurăm că există infrastructura necesară şi vrem ca România să devină un actor regional pe piaţa de gaze. Dar prioritatea noastră rămâne România pe partea de aprovizionare”, a declarat directorul general al OMV Petrom, Cristina Verchere.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!