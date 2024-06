Rareș Bogdan a amintit de dificultățile acceptării pachetului de măsuri fiscale din septembrie anul trecut, subliniind că liberali deja au făcut concesii semnificative, transmite Antena 3.

„Dacă crește o singură taxă, PNL pleacă de la guvernare. Am fost extrem de clar.

E pentru prima dată în 34 de ani când în legea bugetului este trecut clar că nu poate fi majorat niciun fel de impozit, niciun fel de taxe.

Deja este prea mult ceea ce am acceptat în septembrie anul trecut cu acel pachet fiscal. Am înțeles că pachetul fiscal trebuie dublat de reducerea cheltuielilor, au fost introduse, am înțeles că trebuie să reducem… să creștem de la 1% la 3% impozitul la microîntreprinderi, nu am fost de acord cu scăderea plafonului de la 500.000 la 60.000 și bine am făcut.

Orice creștere de impozite și taxe, culmea, nu va rezolva situația economică decât pe termen scurt, dacă nu scădem cheltuielile bugetare și dacă nu chivernisim banul public”, a declarat Rareș Bogdan.

Rareş Bogdan: “PNL nu părăseşte guvernarea, nu părăseşte corabia atunci când e greu”





Rareș Bogdan a declarat că liberalii nu vor părăsi guvernarea, dar a transmis că ultimele luni cele două partide din coaliţie nu au fost “pe picior de egalitate”, motiv pentru care PNL îşi va schimba atitudinea, transmite Agerpres.

“PNL nu părăseşte guvernarea, nu părăseşte corabia atunci când e greu, în plină furtună. Ne-am asumat guvernarea în timpul pandemiei, în timpul începutului războiului din Ucraina şi în vremurile extrem de complicate ale crizei energetice. Nu avem niciun motiv să părăsim guvernarea, dar vom fi extrem de duri începând de acum şi trebuie să fim trataţi pe picior de egalitate, pentru că nu mai acceptăm niciun fel de atac şi niciun fel de încercare de a izola PNL sau de a pune la colţ primarii noştri, preşedinţii de consilii judeţene sau reprezentanţii noştri din teritoriu. Deci nu părăsim guvernarea, nu se pune această problemă, suntem responsabili, avem o asumare clară în faţa românilor. Dacă alţii vor să părăsească guvernarea, pot să o facă, noi vom guverna în continuare”, a arătat Rareş Bogdan, într-o declaraţie acordată presei, înainte de şedinţa coaliţiei.

