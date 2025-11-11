RAR intensifică verificările la nivel național: mașinile second-hand pot fi vândute doar cu cartea de identitate a vehiculului

Registrul Auto Român (RAR) a lansat o amplă acțiune de informare și control în toată țara, vizând operatorii economici care comercializează vehicule second-hand.

Scopul principal al acestei campanii este verificarea respectării legislației privind omologarea, certificarea și eliberarea cărții de identitate a vehiculului (CIV).

Potrivit unui comunicat transmis marți de RAR, în ultima perioadă instituția a primit numeroase sesizări referitoare la vânzarea unor vehicule utilizate pentru care nu a fost emisă cartea de identitate.

Ca urmare, inspectorii vor efectua verificări la toți comercianții auto care pun la dispoziția clienților mașini second-hand, pentru a se asigura că aceștia respectă obligațiile legale privind livrarea CIV la momentul vânzării.

Obligația legală a vânzătorilor: transmiterea CIV către cumpărător

RAR reamintește că, potrivit articolului 10, alineatul (5) din Ordonanța Guvernului nr. 78/2000, „la înstrăinarea vehiculului rutier, ultimul proprietar al acestuia are obligaţia de a transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului”.

Prin aceste controale, instituția urmărește nu doar aplicarea strictă a legii, ci și protejarea consumatorilor care cumpără autovehicule anterior înmatriculate sau înregistrate în alte state.

Totodată, campania are rolul de a spori transparența pe piața vehiculelor second-hand și de a întări disciplina comercială în domeniul auto.

RAR avertizează: nu cumpărați vehicule fără carte de identitate

RAR atrage atenția asupra riscurilor majore pe care le presupune achiziționarea unei mașini fără CIV. În multe cazuri, cumpărătorilor li se promite că documentul va fi obținut ulterior, însă acest lucru nu este garantat.

Dacă vehiculul prezintă modificări neomologate, neconformități tehnice sau lipsa documentelor necesare, RAR nu poate elibera cartea de identitate, iar cumpărătorul riscă să nu poată înmatricula vehiculul sau să suporte costuri suplimentare pentru readucerea lui la conformitate.

RAR transmite un mesaj ferm către toți cumpărătorii de vehicule second-hand:

„Atunci când cumperi un vehicul utilizat, nu îţi asuma şi riscurile din istoricul lui! Achiziţionează maşina doar după ce vânzătorul a obţinut cartea de identitate a vehiculului – CIV de la Registrul Auto Român RA. Cel care înstrăinează vehiculul are această obligaţie legală, iar noul proprietar are dreptul să primească CIV de la cel căruia îi oferă banii. În caz contrar, comerciantul încalcă legea, iar cumpărătorul riscă să achiziţioneze un vehicul pe care nu îl va putea înmatricula sau înregistra sau care îi va aduce cheltuieli neprevăzute”, avertizează reprezentanţii instituției.