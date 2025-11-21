Rapperul Pras Michel, membru al trupei Fugees, condamnat la 14 ani de închisoare pentru contribuții ilegale legate de campania lui Obama

Prakazrel “Pras” Michel, membru fondator al trupei Fugees și câștigător al două premii Grammy, a fost condamnat joi la 14 ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de direcționarea ilegală a milioane de dolari proveniți din surse străine către campania de realegere a fostului președinte american Barack Obama, din 2012.

Artistul, în vârstă de 52 de ani, a ales să nu facă declarații în fața instanței înainte ca judecătoarea federală Colleen Kollar-Kotelly să pronunțe sentința.

Condamnat pentru conspirație și acțiune ca agent străin nedeclarat

În aprilie 2023, un juriu federal l-a găsit vinovat pe Michel de 10 capete de acuzare, printre care conspirație și acționarea ca agent al unui guvern străin fără a se înregistra conform legii americane. Procesul din Washington, D.C. a inclus declarații spectaculoase, printre martori numărându-se actorul Leonardo DiCaprio și fostul procuror general Jeff Sessions.

Procurorii Departamentului de Justiție au argumentat că, potrivit ghidurilor federale de condamnare, pedeapsa lui Michel ar fi putut ajunge chiar și la închisoare pe viață, acuzându-l că „și-a trădat țara pentru bani” și că „a mințit neîntrerupt pentru a-și duce la capăt schemele”.

Apărarea: sentința este disproporționată

Avocatul apărării, Peter Zeidenberg, a calificat sentința drept „complet disproporționată”, precizând că Michel va face apel. Avocații au cerut o pedeapsă de doar trei ani, susținând că o condamnare pe viață ar fi „absurd de severă” și destinată, în general, teroriștilor sau liderilor de carteluri.

CITEȘTE ȘI – Român condamnat la închisoare în Statele Unite pentru fraudă cu dispozitive de tip ATM-skimming

Banii proveneau de la miliardarul fugar Jho Low

Potrivit documentelor judiciare, Michel a primit peste 120 de milioane de dolari de la miliardarul malaezian Low Taek Jho, cunoscut ca Jho Low, o parte din sumă fiind direcționată către campania lui Obama prin intermediul unor donatori fictivi.

Michel a declarat în timpul procesului că a considerat banii „gratis” și că rolul său era să-l ajute pe Low să obțină o fotografie cu președintele Obama. El a susținut că nimeni nu i-a spus că astfel de plăți ar încălca legislația privind finanțarea campaniilor electorale.

Acuzat și de lobby ilegal pentru China

Departamentul de Justiție l-a acuzat, de asemenea, că ar fi acționat ca agent nedeclarat pentru China, încercând în 2017 să influențeze administrația Trump pentru a opri ancheta asupra lui Jho Low și pentru a extrăda către Beijing un disident chinez aflat în SUA.

Cerere de rejudecare respinsă în 2024

În august 2024, solicitarea lui Michel pentru un nou proces a fost respinsă, chiar dacă avocatul său a folosit un program de inteligență artificială generativă pentru redactarea pledoariei finale. Judecătoarea a decis că acest aspect și alte presupuse erori nu au constituit o încălcare majoră a dreptului la un proces echitabil.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.