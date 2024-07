Se pare că astrele nu s-au aliniat în această vară pentru mai multe festivaluri din România. După ce Nicki Minaj nu a mai venit la SAGA și cea mai așteptată trupă de la Electric Castle a transmis că nu mai vine, a venit rândul celor de la „Beach, Please!”, festival organizat de Selly.

Rapperul Chief Keef nu va putea să apară joi la festivalul „Beach, Please!” din cauza unor probleme legate de pașaport care îl împiedică să părăsească Statele Unite.

Echipa sa de management a anunțat cu doar o zi înainte de eveniment că acesta nu va putea să participe din acest motiv.

Această decizie vine după ce cu o săptămână în urmă, managementul său confirmase că, deși au fost probleme similare care au dus la anularea unor concerte, se aștepta ca acestea să fie rezolvate și ca rapperul să fie prezent la festivalul din Costinești.

Rapperul Chief Keef nu mai ajunge la Beach, Please!

„Din păcate, tocmai am aflat că, în ciuda tuturor contractelor semnate și asigurărilor primite, Chief Keef nu a reușit să îndeplinească formalitățile necesare pentru a părăsi Statele Unite și, prin urmare, nu va putea ajunge la BEACH, PLEASE! anul acesta.

Nu suntem singurii în această situație, deoarece, tot astăzi, Chief Keef și managementul său au anulat și festivalul Clout din Polonia. Săptămâna trecută, au anulat aparițiile la Rolling Loud și Splash Festival, din același motiv: imposibilitatea de a părăsi SUA.

Suntem profund întristați și dezamăgiți. Totuși, în calitate de organizatori, nu am fi putut face nimic mai mult pentru a preveni acest lucru. Am ales să vă informăm acum, imediat cum am fost informați. Menționăm, de asemenea, că săptămâna trecută, după ce a anulat cele două festivaluri din Europa, echipa sa de management ne-a reasigurat că problemele sale cu pașaportul vor fi rezolvate și show-ul de la BEACH, PLEASE! rămâne în picioare.

Toți ceilalți artiști din line-up-ul nostru sunt confirmați, au biletele de avion rezervate și vor participa la festivalul nostru”, au transmis organizatorii pe rețelele de socializare.

Chief Keef este un rapper american cunoscut pentru contribuțiile sale semnificative la scena muzicală din Chicago și pentru impactul său asupra genului drill.

Născut în 1995 sub numele de Keith Farrelle Cozart, Keef a devenit cunoscut pentru stilul său distinctiv și pentru versurile sale provocatoare.

Cariera sa a debutat în 2011 cu single-ul „I Don’t Like”, care a captat atenția și a atras sprijinul lui Kanye West și al altor artiști de renume.

În următorii ani, Keef a lansat mai multe mixtape-uri și albume care au consolidat poziția sa în industria muzicală. Printre cele mai notabile lucrări se numără „Finally Rich” (2012) și „Bang 3” (2015).

