Potrivit ultimului raport OCDE „Education at a Glance 2025”, cheltuielile publice dedicate învățământului preșcolar din România au crescut cu 36,7% între 2015 și 2022, în pofida unei scăderi de 2,9% a numărului de copii înscriși în același interval.

„La nivelul învățământului preșcolar, cheltuielile publice în România au crescut substanțial, cu 36,7 %, între 2015 şi 2022. Drept urmare, cheltuielile publice pe copil au crescut cu 40,8 %, comparativ cu o creștere medie de 24 % în țările OCDE din 2015”, notează raportul OCDE.

Deși cheltuielile pe elev au crescut, ponderea alocată educației în bugetele publice a scăzut în același timp, de la 6,6% la 6,3%, în timp ce cheltuielile guvernamentale totale pentru educație au redus din proporție.

Cheltuielile la nivel mediu în OCDE și România

„În acelaşi timp, în țările OECD, cheltuielile pe elev au crescut de la 11 955 USD la 13 210 USD, dar cheltuielile guvernamentale pentru educație au scăzut de la 10,9 % la 10,1 %. În România, cheltuielile pe copil au crescut de la 4 761 USD la 6 220 USD, în timp ce ponderea bugetară alocată educației a scăzut de la 6,6% la 6,3%”, informează raportul.

Creștere semnificativă în cheltuieli la învățământul preșcolar

De asemenea, România a înregistrat o creștere substanțială a cheltuielilor publice dedicate învățământului preșcolar, cu 36,7% între 2015 și 2022, în condițiile unei scăderi a numărului de copii înscriși.

Raportul indică faptul că, în România, taxele medii anuale pentru studenții străini la nivel de masterat sunt de 8.150 de dolari — mult peste taxele percepute studenților români, de 2.098 dolari, aspect care evidențiază diferențele în politica de tarifare.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.