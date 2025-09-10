Raport UNICEF: Obezitatea a depășit subnutriția în rândul copiilor la nivel global

Pentru prima dată în istorie, numărul copiilor obezi îl depășește pe cel al copiilor subnutriți, potrivit unui raport publicat miercuri de UNICEF. Documentul subliniază că obezitatea a devenit principala formă de malnutriție în rândul copiilor cu vârste între 5 și 19 ani.

Date alarmante la nivel global

Conform analizei realizate în peste 190 de țări, procentul copiilor subponderali a scăzut din anul 2000 de la aproape 13% la 9,2%. În același timp, obezitatea a crescut de trei ori, de la 3% la 9,4%. În prezent, unul din cinci copii cu vârste între 5 și 19 ani este supraponderal sau obez, ceea ce reprezintă aproximativ 391 de milioane de tineri.

UNICEF avertizase încă din 2017 asupra acestui „punct de cotitură”, iar acum datele confirmă schimbarea dramatică a tendinței. Excepție fac doar Africa sub-sahariană și Asia de Sud, unde cazurile de subnutriție continuă să fie mai numeroase decât cele de obezitate.

Țările cu cele mai ridicate niveluri de obezitate

Raportul arată că, în multe state cu venituri ridicate, problema a atins cote îngrijorătoare: 27% dintre copiii din Chile, 21% dintre cei din SUA și 21% dintre cei din Emiratele Arabe Unite se confruntă cu obezitatea.

Cauzele: mediul alimentar nesănătos

Experții UNICEF pun creșterea obezității pe seama „mediilor alimentare nesănătoase”, dominate de produse ultraprocesate și fast-food bogate în zaharuri, grăsimi nesănătoase și aditivi. Acestea înlocuiesc treptat fructele, legumele și proteinele de calitate din alimentația copiilor.

„Obezitatea este o preocupare majoră care afectează sănătatea și dezvoltarea copiilor”, a avertizat Catherine Russell, directorul UNICEF. Ea a subliniat că alimentația joacă un rol crucial în creșterea, dezvoltarea cognitivă și sănătatea mintală a celor mici.

Recomandările UNICEF

Pentru a limita fenomenul, raportul propune măsuri ferme, printre care:

introducerea etichetării clare a produselor alimentare,

restricționarea marketingului pentru alimente nesănătoase,

interzicerea vânzării și furnizării de produse ultraprocesate în școli,

consolidarea programelor de protecție socială pentru a oferi acces familiilor la o alimentație nutritivă.

UNICEF avertizează că, fără acțiuni imediate și coordonate, generațiile viitoare vor resimți tot mai mult impactul obezității, cu efecte negative asupra sănătății publice și asupra dezvoltării societății în ansamblu.

