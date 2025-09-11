Politicieni din cel puțin 51 de state au recurs, anul trecut, la retorică anti-LGBTQ+ în timpul campaniilor electorale, potrivit unui raport al organizației pentru drepturi civile Outright International.

De la descrierea identității LGBTQ+ ca „amenințare străină” până la condamnarea așa-numitei „ideologii de gen”, studiul arată un tipar comun în mai multe regiuni ale lumii.

Analiza a fost realizată pe baza datelor din 60 de țări, inclusiv state membre ale Uniunii Europene.

Raportul, citat de The Guardian, subliniază și o serie de evoluții pozitive. În cel puțin 36 de țări, persoane gay, bisexuale sau transgender au candidat pentru funcții publice. Printre acestea se află și România, unde au existat prime candidaturi asumate, chiar dacă fără succes.

În Brazilia, numărul aleșilor LGBTQ+ s-a dublat, ajungând la cel puțin 233.

Creșterea vizibilității, urmată de reacții violente

Autorii studiului arată că vizibilitatea comunității LGBTQ+ s-a amplificat în ultimul deceniu, dar aceasta a fost urmată de reacții dure din partea unor politicieni și grupuri conservatoare.

„Se conturează o veritabilă armă a urii”, avertizează Alberto de Belaúnde, director la Outright International. „Dacă vorbești cu un politician din Peru, din Ungaria sau din Marea Britanie, observi aceleași tipare și îți dai seama că e vorba de un efort global, coordonat și tot mai bine finanțat pentru a diminua comunitatea LGBTQ”, a adăugat acesta.

Exemple din Europa, America și Asia

Raportul menționează cazuri de hărțuire online și atacuri asupra candidaților LGBTQ+ în țări precum El Salvador, Finlanda, Pakistan și SUA.

La ultimele alegeri americane, Sarah McBride a devenit primul membru transgender ales în Camera Reprezentanților. În același timp, partidele republicane au cheltuit aproximativ 200 de milioane de dolari pe reclame anti-trans.

În Europa, partidul premierului ungar Viktor Orbán a susținut că „elita de la Bruxelles și rețeaua Soros, îngrășate cu bani europeni, duc un război ideologic pentru reeducarea copiilor cu propagandă de gen”.

În Germania, Alternativa pentru Germania a respins recunoașterea altor forme de conviețuire „altele decât între un bărbat și o femeie”.

Exemple similare apar și în Asia. În Indonezia, unii politicieni au promis să „eradicheze LGBT”, iar în Pakistan, candidații trans au fost supuși la hărțuiri verbale și fizice în campanie.

Discriminarea și riscul de derapaje autoritare

Raportul Outright International atrage atenția că amplificarea discursului discriminatoriu este strâns legată de consolidarea regimurilor autoritare.

„În 2024, la fel ca în anii anteriori, comunitățile LGBTQ și alte grupuri marginalizate s-au numărat printre primele victime ale acestor atacuri antidemocratice.”, se precizează în document.

