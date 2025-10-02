Raport ONU: Peste 16.000 de persoane ucise în violențele din Haiti din 2022 până în prezent

Peste 16.000 de persoane au fost ucise în violențele armate din Haiti de la începutul anului 2022, avertizează Organizația Națiunilor Unite, care avertizează că „ce e mai rău ar putea fi încă să vină”, scrie AFP.

Peste 16.000 de persoane ucise în violențele din Haiti din 2022 până în prezent

Situația drepturilor omului în Haiti a ajuns la punctul de fierbere, a declarat joi Volker Turk, înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, adăugând că abuzurile și violențele s-au intensificat semnificativ începând din martie.

Haiti, cea mai săracă țară din America, se confruntă de mult timp cu bande criminale violente care comit crime, violuri, jafuri și răpiri, pe fondul instabilității politice cronice.

De la 1 ianuarie 2022, când am început monitorizarea violențelor legate de bande, peste 16.000 de persoane au fost ucise și aproximativ 7.000 rănite, a precizat Turk în fața Consiliului ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva.

El a atras atenția că bandele răspândesc frica și în afara capitalei Port-au-Prince, iar violențele amenință să „destabilizeze întreaga subregiune”.

Marți, Consiliul de Securitate al ONU de la New York a adoptat o rezoluție pentru transformarea unei misiuni de securitate susținute de ONU într-o forță mai largă, cu efective militare complete. Noua forță poate avea până la 5.500 de membri în uniformă, inclusiv polițiști și soldați, spre deosebire de misiunea actuală, care se concentrează doar pe aplicarea legii.

Angajamentul internațional și sprijinul sunt urgente. Fără acestea, ce e mai rău ar putea fi încă să vină pentru Haiti și regiunea mai largă, a subliniat Turk.

Înaltul comisar ONU a denunțat „spirala de violență” dintre membrii bandei, populație și forțele de securitate. El a avertizat că guvernul haitian a intensificat folosirea dronelor explozive în operațiunile anti-bande din capitală.

Până la mijlocul lunii septembrie, atacurile cu drone au ucis cel puțin 559 de persoane, inclusiv 11 copii. Majoritatea acestor atacuri sunt probabil ilegale conform dreptului internațional al drepturilor omului, a explicat Turk.

De asemenea, a atras atenția că așa-numitele grupuri de autoapărare și mulțimile spontane au ucis peste 500 de presupusi membri ai bandei în acest an.

Turk și-a exprimat îngrijorarea față de soarta copiilor din Haiti, victime ale traficului, exploatării și recrutării forțate de către bande.

Putem — și trebuie — să schimbăm această situație pentru poporul haitian, a concluzionat oficialul ONU.

