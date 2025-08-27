Un raport al OCDE din 2024 arată că România se confruntă cu o lipsă semnificativă de profesori, în special la matematică, științele exacte, educație fizică și arte.

Fenomenul este unul extins la nivel global: țara noastră figurează printre cele 18 state din 21 analizate unde s-au constatat probleme de personal didactic.

Potrivit analizei, România are un deficit comparabil cu cel al Austriei, însă mai redus decât al altor țări europene. „Cu toate acestea, România a contrazis această tendință; deși în 2022/23 se confrunta în continuare cu o penurie de personal, situația s-a îmbunătățit față de 2021/22”, arată raportul.

Spre deosebire de Germania, Letonia, Țările de Jos sau Noua Zeelandă, unde lipsa de cadre s-a accentuat între 2021 și 2023, în România situația a cunoscut o uşoară îmbunătăţire.

Profesorii de științe exacte, cei mai greu de găsit

Cele mai mari lipsuri se înregistrează în cazul profesorilor de matematică și științe. Raportul subliniază caracterul global al acestei provocări:

„Toate țările se confruntă cu o lipsă de profesori de matematică, ceea ce evidențiază provocarea globală de a atrage și reține cadre didactice în această materie esențială. În mod similar, toate, cu excepția Franței, nu dispun de un număr adecvat de profesori de științe”.

În schimb, discipline precum istoria și geografia nu se confruntă cu dificultăți majore în România și nici în alte țări europene.

Cauzele deficitului

Analiza OCDE explică dezechilibrul prin factori demografici și economici. „Deficitul de profesori este mai puțin grav în discipline precum istoria și geografia decât în domeniile STEM, din mai multe motive. Un factor cheie îl reprezintă diferențele de gen în domeniile de studiu din învățământul superior. Femeile sunt, în general, mai puțin reprezentate în domeniile STEM din învățământul superior și sunt supra-reprezentate în profesia didactică”, se arată în raport.

În plus, absolvenții de facultăți tehnice și de științe exacte au mai multe alternative de carieră, de regulă mai bine plătite, ceea ce reduce interesul acestora pentru profesia didactică.

În schimb, domeniile precum istoria și geografia produc un număr mai mare de absolvenți, ceea ce facilitează acoperirea posturilor vacante din școli.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.