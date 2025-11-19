Raport alarmant al OMS și ONU: 840 de milioane de femei au fost victime ale violenței sexuale sau din partea partenerului

Un nou raport publicat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și partenerii săi de la ONU trage un semnal de alarmă privind violența împotriva femeilor, considerată una dintre cele mai persistente și neglijate crize de drepturi ale omului la nivel global.

Conform studiului, aproape 1 din 3 femei, adică aproximativ 840 de milioane, a fost supusă, de-a lungul vieții, violenței din partea partenerului sau violenței sexuale. În ultimele 12 luni, 316 milioane de femei – 11% dintre cele cu vârsta de 15 ani și peste – au fost victime ale violenței fizice sau sexuale de la un partener intim. Progresul în reducerea violenței domestice a fost extrem de lent, cu o scădere anuală medie de doar 0,2% în ultimele două decenii.

Pentru prima dată, raportul include estimări naționale și regionale privind violența sexuală comisă de persoane din afara relației de cuplu. Se estimează că 263 de milioane de femei au experimentat violența sexuală non-partener de la vârsta de 15 ani, însă specialiștii subliniază că cifra este semnificativ subraportată din cauza stigmatului și fricii.

Raportul avertizează că finanțarea inițiativelor de prevenire a violenței împotriva femeilor scade drastic, în timp ce factorii de risc cresc, inclusiv crizele umanitare, inegalitățile socio-economice și schimbările climatice. În 2022, doar 0,2% din ajutorul global pentru dezvoltare a fost alocat programelor de prevenire a violenței împotriva femeilor, iar finanțarea a scăzut și mai mult în 2025.

Riscurile violenței sunt răspândite și de lungă durată. Femeile care sunt victime se confruntă cu sarcini nedorite, risc crescut de infecții cu transmitere sexuală și depresie. Adolescentele sunt deosebit de vulnerabile: 16% dintre fetele cu vârste între 15 și 19 ani au experimentat violență fizică sau sexuală din partea unui partener în ultimul an. Zonele cele mai afectate sunt cele mai sărace, afectate de conflicte sau vulnerabile la schimbări climatice, cum ar fi Oceania (excluzând Australia și Noua Zeelandă), unde 38% dintre femei au raportat violență din partea partenerului în ultimul an.

Raportul solicită acțiuni urgente și finanțare pentru a:

Extinde programele de prevenție bazate pe dovezi;

Consolida serviciile de sănătate, juridice și sociale centrate pe supraviețuitoare;

Investi în sisteme de date pentru monitorizarea progresului și identificarea grupurilor cele mai vulnerabile;

Aplicarea și respectarea legilor care împuternicesc femeile și fetele.

Experții avertizează că violența începe adesea în adolescență și că lipsa intervenției perpetuează un ciclu de abuz. În acest context, liderii globali sunt îndemnați să ia măsuri imediate pentru protecția femeilor și fetelor, într-un efort colectiv care să transforme această criză într-o prioritate de sănătate publică și drepturi umane.

UN Women, UNFPA și UNICEF au subliniat importanța acțiunii imediate, evidențiind că prevenirea violenței și promovarea egalității de gen sunt esențiale pentru construirea unei lumi mai sigure și mai echitabile pentru toți.

