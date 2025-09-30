Departamentul de Stat al SUA a publicat un raport în care semnalează deficiențele majore ale sistemului judiciar românesc.

Instanțele sunt descrise ca fiind birocratice și insuficient digitalizate, în ciuda pașilor făcuți în timpul pandemiei.

În 2024, România a pierdut 62 de procese la CEDO din cauza duratei excesive a procedurilor și a înregistrat 137 de cazuri noi, fiind printre primele cinci state europene la acest capitol.

Corupția, o problemă persistentă

Raportul subliniază că, deși România a făcut progrese în combaterea corupției, aceasta rămâne o vulnerabilitate majoră.

„România a făcut progrese semnificative în combaterea corupției, însă aceasta rămâne o provocare continuă. În Indicele de Percepție a Corupției 2024 al Transparency International, România s-a clasat pe locul 65 din 180 de țări, situându-se sub media UE de 62. Din 2022, când CE a constatat că România a înregistrat progrese suficiente în eforturile sale de combatere a corupției la nivel înalt pentru a recomanda ridicarea Mecanismului de cooperare și verificare (MCV), CE a continuat să monitorizeze eforturile României de reformare a sistemului judiciar prin Mecanismul statului de drept, care se aplică tuturor statelor membre”, scriu oficialii americani.

Efectele modificărilor din justiție

Un punct central al criticilor îl reprezintă modificările aduse legilor justiției și presiunile asupra DNA, considerate factori care au slăbit lupta anticorupție.

Între 2022 și 2025, peste 9.600 de dosare penale au fost închise ca urmare a intervenirii termenului de prescripție, afectând eficiența sistemului și încrederea publicului.

Nemulțumirile mediului de afaceri american

Investitorii americani reclamă corupția din administrație și mediul de afaceri, cu accent pe vameși, funcționari municipali și autorități fiscale locale.

Un Eurobarometru din iulie 2024 arată că 94% dintre antreprenorii români consideră corupția răspândită – mult peste media UE de 64%. În plus, 59% dintre aceștia cred că funcționarii publici acordă favoruri rudelor și prietenilor.

Principalele bariere pentru afaceri

Conform aceluiași sondaj, companiile semnalează următoarele probleme:

legislația și politicile schimbătoare (93%),

nivelul ridicat al impozitelor (85%),

procedurile administrative complicate (82%),

corupția (71%).

