Rapid București plătește sute de mii de euro anual pentru amenzi cauzate de suporteri

Aceste sancțiuni sunt impuse de Comisia de Disciplină și afectează atât bugetul clubului, cât și posibilitatea echipei de a evolua în fața propriilor suporteri, existând riscul de a disputa meciuri fără spectatori.

Angelescu a subliniat că, deși galeria Rapidului este una dintre cele mai spectaculoase din țară, în prezent nu există o unitate reală între fani. Oficialul clubului a anunțat că urmează discuții cu liderii galeriei pentru a găsi soluții care să prevină astfel de situații pe viitor.

O să avem o discuție și cu liderii galeriei, sunt multe lucruri care nu sunt ok. Suntem cea mai suspendată echipă. Deși sunt cea mai frumoasă galerie, eu am venit pentru fani la Rapid, am văzut ce înseamnă o galerie unită, anul acesta numai o galerie unită nu este. Intrăm în play-off și probabil nu vom putea juca anumite meciuri fără spectaori. Nu e ok să plătim, între 500.000 – 600.000 anual ne costă galeria pentru că aruncă cu bombe, a spus Victor Angelescu, la Digi Sport.