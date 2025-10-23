Administraţia Naţională de Meteorologie a emis mai multe avertizări cod galben, valabile până vineri seară

Meteorologii avertizează că, începând de joi seară, o mare parte din teritoriul României va fi afectată de vânt puternic, cu rafale ce pot depăşi 120 de kilometri pe oră în zonele montane. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări cod galben, valabile până vineri seară.

Conform prognozei, în intervalul 23 octombrie, ora 21:00 – 24 octombrie, ora 10:00, vor fi vizate Banatul, Crişana, Carpaţii Occidentali şi o mare parte din Carpaţii Meridionali, unde rafalele vor atinge între 70 şi 90 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri pot urca până la 110 km/h.

Vineri, între ora 10:00 şi 21:00, intensificările vântului se vor extinde spre Maramureş, Transilvania, dar şi către vestul şi sudul Olteniei, menţinându-se tot sub incidenţa codului galben. În aceste regiuni, vântul va sufla cu 50–70 km/h, iar în zonele montane înalte, rafalele vor depăşi frecvent 90–120 km/h.

Meteorologii atrag atenţia că rafale moderate se vor resimţi şi în restul ţării, cu viteze de 40–50 km/h, mai ales pe durata zilei de vineri.

