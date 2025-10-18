Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a anunțat sâmbătă pe platforma X că au început lucrările de reparații pentru reluarea alimentării cu energie electrică a centralei atomice de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, potrivit Reuters.

Centrala ucraineană ocupată de forțele ruse are nevoie de curent electric din exterior pentru a funcționa în condiții de siguranță și a fost afectată de o pană de alimentare de aproape patru săptămâni.

AIEA a precizat miercuri că planul complex de reparații va putea fi implementat numai după un armistițiu local.

Lucrările trebuie efectuate de ambele părți ale liniei frontului, la câțiva kilometri de centrală.

Până la încheierea lor, centrala este alimentată de șapte generatoare diesel de urgență – o situație considerată ‘nesustenabilă’ de AIEA.

Agenția nu a precizat cât va dura intervenția, dar a dat asigurări că deocamdată cele șase reactoare nucleare sunt în siguranță, fiind răcite eficient, iar nivelul de radioactivitate este normal.

Înainte de războiul cu Rusia, la Zaporojie se producea circa o cincime din necesarul de energie electrică al Ucrainei.

