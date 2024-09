Aproape 300 de pompieri veniți din 5 județe au intervenit. De asemenea, MApN a trimis două avioane Spartan

Șeful DSU a anunțat, într-o intervenție televizată că incendiul, izbucnit sâmbătă în Maramureș, a fost localizat.

„În zona respectivă, așa ceva nu a mai fost în ultimii ani. Acum, dimineață, am discutat acolo. Situația e sub control, doar fumegă în anumite zone, în acest moment. Vreau să precizez că noi am mobilizat un număr foarte mare de personal de intervenție, aproape 300 de pompieri militari, pe lângă ei și pompieri voluntari și, bine-nțeles, în sprijin au venit și poliția și jandarmii, la fel Mapn care ne sprijină de fiecare dată”, a precizat Arafat.

Ministrul a declarat că e foarte greu de stabilit cauza incendiului, pentru că „incendiile de vegetație uscată care pornesc pe câmp, uneori, sunt declanșate de oameni. Noi tot avertizăm și repetăm ca oamenii să nu mai pornească incendii, ca să curețe câmpurile. Altă posibilitate poate fi din neglijență, cineva a aruncat ceva acolo și, bine-nțeles, și căldura poate funcționa ca o lupă și să porneasca incendiul”, a explicat Raed Arafat.

Ministrul a mai afirmat și că 500 de hectare au fost afectate, o hală și 6 anexe. Preventiv, autoritățile au evacuat aproximativ 90 de persoane, din locuințe aflate pe o rază de jumătate de kilometru, inclusiv de la o pensiune din apropiere.