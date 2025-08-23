Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a evidențiat că „există un grad de burnout ridicat la o parte din personalul din unitățile de primiri urgențe (UPU)”.

Raed Arafat a menționat că, deși există studii pe această tematică, „nu poate preciza care ar fi procentele exacte”, dar „situația a fost mult mai bine decât ne-am așteptat ca ea să fie, când au fost făcute studiile respective”.

Șeful DSU a subliniat că „soluția pentru reducerea sau eliminarea acestor probleme este să ai personalul adecvat (ca număr – n.r.) și să reduci presiunea asupra oamenilor, angajaților din UPU”.

Capacitatea sistemului de a face față crizelor majore

Întrebat dacă sistemul de urgență din România poate face față unei situații extreme, precum un cutremur, Arafat a amintit că „am făcut față unei pandemii, cu colegii noștri”.

El a explicat că unitățile de primiri urgențe au fost „unele dintre liniile de front și au susținut spitalelor, în special atunci când secțiile de terapie intensivă s-au umplut, devenind o a doua secție de terapie intensă în spital”.

Încurajarea tinerilor medici să aleagă medicina de urgență

Raed Arafat a povestit că, „din păcate, mulți colegi din alte specialități sfătuiesc tinerii să evite medicina de urgență, spunându-le că ‘nu vor avea viață’”.

Șeful DSU a adăugat că „dacă suntem suficienți, munca devine mai ușor de distribuit și mai suportabilă”, și că „încurajarea medicilor tineri să vină în această specialitate trebuie făcută încă de la facultate”.

El a încheiat spunând că, „dacă nu vom descuraja tinerii, în timp, va exista o echipă suficient de mare pentru a acoperi nevoile sistemului de urgență”.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.