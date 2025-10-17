Raed Arafat: Blocul din Rahova riscă să se prăbușească. Locatarii nu au voie să intre după bunuri

De către
Dana Macsim
-
0
8
explozie rahova 2
Sursa: MeteoPlus

În prezent, pompierii dintr-o unitate specializată în misiuni de căutare-salvare intervin la etajele inferioare, acolo unde s-a produs deflagrația

Blocul din cartierul Rahova afectat de explozia produsă vineri dimineață a fost evacuat complet, iar accesul este interzis locatarilor. În interior se mai află doar echipele de intervenție care continuă căutările pentru a identifica eventuale victime rămase sub dărâmături.

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, la fața locului, că imobilul este grav avariat și prezintă pericol major de prăbușire. „Primul verdict este că blocul este cu risc de colaps. El este evacuat complet”, a precizat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

Arafat a făcut apel la locatari să nu încerce să reintre în clădire pentru a-și recupera documente sau bagaje: „Rugămintea către populație este să nu riscați să intrați în bloc. Doar echipele de căutare acționează acum în interior.”

În prezent, pompierii dintr-o unitate specializată în misiuni de căutare-salvare intervin la etajele inferioare, acolo unde s-a produs deflagrația, pentru a verifica structura clădirii și eventualele victime.

Explozia, produsă vineri dimineață într-un bloc cu opt etaje din sectorul 5 al Capitalei, a distrus două niveluri și a provocat un bilanț tragic: trei persoane au murit, iar alte 17 sunt rănite și au fost transportate la șase spitale din București. Bilanțul este în dinamică.

Autoritățile continuă evaluarea stabilității structurale a clădirii și vor decide ulterior dacă aceasta mai poate fi consolidată sau va trebui demolată.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Articolul precedentGuvernul a tăiat aproape 20% din banii partidelor. AEP confirmă reducerea subvențiilor
Articolul următorANAF clarifică: nu va fi impozitat autoconsumul populaţiei
Dana Macsim
Dana Macsim
https://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.