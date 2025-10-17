În prezent, pompierii dintr-o unitate specializată în misiuni de căutare-salvare intervin la etajele inferioare, acolo unde s-a produs deflagrația

Blocul din cartierul Rahova afectat de explozia produsă vineri dimineață a fost evacuat complet, iar accesul este interzis locatarilor. În interior se mai află doar echipele de intervenție care continuă căutările pentru a identifica eventuale victime rămase sub dărâmături.

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, la fața locului, că imobilul este grav avariat și prezintă pericol major de prăbușire. „Primul verdict este că blocul este cu risc de colaps. El este evacuat complet”, a precizat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

Arafat a făcut apel la locatari să nu încerce să reintre în clădire pentru a-și recupera documente sau bagaje: „Rugămintea către populație este să nu riscați să intrați în bloc. Doar echipele de căutare acționează acum în interior.”

În prezent, pompierii dintr-o unitate specializată în misiuni de căutare-salvare intervin la etajele inferioare, acolo unde s-a produs deflagrația, pentru a verifica structura clădirii și eventualele victime.

Explozia, produsă vineri dimineață într-un bloc cu opt etaje din sectorul 5 al Capitalei, a distrus două niveluri și a provocat un bilanț tragic: trei persoane au murit, iar alte 17 sunt rănite și au fost transportate la șase spitale din București. Bilanțul este în dinamică.

Autoritățile continuă evaluarea stabilității structurale a clădirii și vor decide ulterior dacă aceasta mai poate fi consolidată sau va trebui demolată.

