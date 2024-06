Radu Mihaiu recunoaște că a pierdut “alegerile pe muchie de cuțit” în Sectorul 2

Primarul în funcție al Sectorului 2, Radu Mihaiu, recunoaște că a pierdut “alegerile pe muchie de cuțit” în acest sector.

Mihaiu transmite pe internet un mesaj în acest sens, în seara de 18 iunie 2024. Anterior, Mihaiu insista că alegerile în Sectorul 2 au fost fraudate și că de aceea este necesară renumărarea voturilor la foarte multe secții.

“Alegerile pe muchie de cuțit vorbesc și despre o caracteristică profundă a democrației. O parte semnificativă dintre noi vrem ceva, o alta parte văd lucrurile complet diferit.

În acest mandat am luat deciziile dificile ce fuseseră amânate prea mult. Pot spune fără nicio reținere că am imprimat o direcție curajoasă pentru sectorul nostru. Iar mulți dintre voi (cel putin 52.500) ați fost de acord. Nu înseamnă ca nu am înțeles mesajul și de la voi, ceilalți.

Eu nu pot decât să vă mulțumesc tuturor celor care ați votat onest (într-un fel sau altul) și să promit (așa cum am făcut și în 2020) că voi respecta mesajul pe care mi l-ați transmis prin vot. Voi lupta pentru proiectele noastre cu toate instrumentele de care vom dispune.

Iar când ne dăm doi pași în spate și ne uităm la imaginea de ansamblu pe București, sunt optimist că nu ne vom pierde busola”, a scris, pe internet, Radu Mihaiu.

Principalul contracandidat al lui Mihaiu în alegerile din 9 iunie 2024, cel care a câștigat alegerile pentru funcția de primar al Sectorului 2, este Rareș Hopincă.

