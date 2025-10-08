Radu Drăgușin, aproape de revenirea la Tottenham! După 262 de zile, românul ar putea fi pe banca lui Thomas Frank

Fundașul central se apropie de finalul calvarului și ar putea fi convocat pentru duelul cu Aston Villa, pe 19 octombrie.

Drăgușin, tot mai aproape de primul meci după ruptura de ligamente

După aproape nouă luni de absență, Radu Drăgușin (22 de ani) este la un pas să revină în lotul lui Tottenham Hotspur. Fundașul român, operat la genunchi după ruptura de ligamente încrucișate suferită în decembrie 2024, ar putea fi convocat de Thomas Frank pentru partida cu Aston Villa, programată pe 19 octombrie.

Deși nu a fost lăsat de club să se alăture echipei naționale pentru amicalul cu Republica Moldova și meciul cu Austria din preliminariile CM 2026, Drăgușin s-a antrenat intens în ultima lună și este foarte aproape de revenirea oficială.

Conform publicației The Sports Bank, „calendarul de recuperare îl plasează cu șanse mari pentru a fi inclus în lotul lui Tottenham la următorul meci din Premier League”.

„Am simțit că ceva s-a rupt. N-am mai experimentat așa ceva”

Accidentarea lui Radu Drăgușin s-a produs în meciul din Europa League contra suedezilor de la Elfsborg, când, la doar 20 de minute după ce a intrat pe teren, a suferit o ruptură de ligamente.

„A fost un moment în care am simțit că ceva nu era în regulă cu genunchiul meu. Am mai avut dureri, am mai avut accidentări, dar atunci am știut că s-a rupt ceva. N-am mai experimentat așa ceva!”, a povestit Drăgușin.

Operația a fost urmată de o perioadă dificilă de recuperare, în care apărătorul român a trebuit să-și reconstruiască complet tonusul muscular și mobilitatea piciorului.

Familia, sprijinul decisiv în perioada de refacere

Într-un interviu recent, Drăgușin a vorbit despre sprijinul primit din partea celor dragi în lunile de absență:

„Marea diferență a făcut-o familia mea. Mi-a fost alături și m-a susținut în acele momente foarte dificile. După operație, am încercat să fiu din nou în jurul băieților, în grup, pentru că acolo mă simt în largul meu.”

Revenirea în lot, sub comanda unui nou antrenor

Revenirea lui Drăgușin coincide cu începutul unei noi ere la Tottenham. Danezul Thomas Frank, fost la Brentford, l-a înlocuit în vară pe Ange Postecoglou, demis după un final dezamăgitor de sezon.

Dacă va fi convocat contra lui Aston Villa, va fi prima apariție în lot a lui Drăgușin după 262 de zile. De la transferul său de 25 de milioane de euro de la Genoa, românul a adunat 37 de meciuri și 2.604 minute în tricoul londonezilor, fără a marca vreun gol.

„După o asemenea accidentare, ai o mie de gânduri. Te întrebi dacă puteai face ceva diferit, dar pe teren nu te gândești la asta. Vrei doar să joci și să câștigi”, a spus Drăgușin, optimist că se apropie de revenirea totală.

