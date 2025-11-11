Sutele de mii de IMM-uri din România reprezintă 99% din totalul companiilor active, angajează două treimi din forța de muncă a României și generează peste jumătate din valoarea brută din economie, a declarat luni Radu Burnete, Consilier Prezidențial.

‘Sutele de mii de IMM-uri din România sunt 99% din companiile active din Romania, care angajează două treimi din forța de muncă a țării noastre și generează peste jumătate din valoarea brută din economie, așa că, atunci când vorbim despre IMM-uri, nu vorbim despre un sector, cum aud adesea, vorbim însăși despre economia României. Asta sunt IMM-urile și asta reprezentați dvs. (…) În ciuda acestor îndemnuri pe care ni le spunem trebuie să fim și realiști, iar realismul acesta pornește de la niște cifre de-ale dumneavoastră. M-am uitat într-un sondaj pe care îl faceți în fiecare an în care întrebați cât de multă încredere au antreprenorii în economia României – și sper să nu greșesc dar, în 2023, 61% dintre antreprenori aveau încredere că economia va evolua bine, în 2024 50%, iar în 2025 doar 34%. Acestea sunt niște cifre care mă îngrijorează pe mine și îl îngrijorează și pe domnul președinte (Nicușor Dan, n.r.). Întrebarea este: Ce se întâmplă, au devenit antreprenorii mai pesimiști sau e altceva la mijloc?’, a spus Radu Burnete, la ‘Topul Național al Firmelor Private din România’, organizat de IMM România.

Jumătate din IMM-urile din România se autofinanțează

El a făcut referire la lipsa de predictibilitate fiscale, la birocrație și a subliniat că aproape jumătate din IMM-urile din România se autofinanțează.

‘Răspunsul administrației prezidențiale și al domnului președinte este că e altceva la mijloc – și îmi permit să punctez trei lucruri pe care dumneavoastră le știți foarte bine. Primul dintre ele este lipsa de predictibilitate fiscală. Dacă la fiecare câteva luni de zile trebuie să-ți refaci planul de afaceri, să recalculezi costurile, salariile, contractele și așa mai departe, ce planuri de viitor poți să faci ca antreprenor? Pentru o companie cu 10 sau 20 de angajați, asta poate însemna și săptămâni de muncă, uneori muncă pe care o face chiar managerul sau proprietarul companiei. Asta trebuie să se schimbe. Avem încredere că, odată cu bugetul pe 2026, acest Guvern va aduce mai multă predictibilitate, pentru că sunt sigur că va fi un buget mult mai bine construit. A doua provocare pe care o aveți, birocrația. Spre deosebire de companiile mari care au departamente întregi care să se ocupe de procedurile birocratice, dumneavoastră nu vă permiteți acest lux. Zilele trecute, domnul președinte spunea că trebuie să fim mai rapizi și să simplificăm dacă vrem să fiți competitivi în raport cu antreprenori din Polonia sau din Ungaria. Al treilea lucru pe care l-aș puncta se leagă de finanțare. Aproape jumătate din IMM-urile din România, deci aproape jumătate dintre cei din această sală, se autofinanțează. Sigur că în această autofinanțare putem să vedem și o doză de eroism antreprenorial, nu? Că facem tot posibilul să ne autofinanțăm, eforturi – și așa mai departe. Dar, în realitate, ne arată că avem o piață de capital subdezvoltată, un sistem bancar care nu finanțează suficient IMM-urile, din mai multe motive. De ce vă spun aceste trei lucruri? Nu pentru că dumneavoastră nu le-ați ști, ci pentru că ele sunt în atenția președintelui Nicușor Dan și cu siguranță sunt și în atenția Guvernului și îmi doresc ca, dacă peste un an de zile, domnul președinte sau eu vom fi din nou aici, să vă spun că am progresat și că acea cifră de 34% a început să crească din nou și se îndreaptă spre 66%.’, a explicat Radu Burnete.

Totodată, el a subliniat că este nevoie de un dialog real în acest sens și a semnalat că și administrația publică are nevoie de niște schimbări importante.

‘Vă fac și o mărturisire acum din măruntaiele statului. Ce văd aici e o administrație care e ea însăși obosită și supusă la presiuni imense, din motive pe care nu o să le elaborez în seara asta. De multe ori, oamenii care stau în fața dumneavoastră și pe care i-ați vrea să vă asculte sunt alergați, au avut zeci de întâlniri și au citit zeci de documente. Ca acest dialog să se întâmple, trebuie să profesionalizăm și patronatele, dar și administrația publică are nevoie de niște schimbări foarte importante ca cei din fața dumneavoastră să chiar poată sta de vorbă. Mesajul domnului președinte este că își dorește ca la finalul acestui mandat să poată spune că administrația din România s-a schimbat. În încheiere vreau chiar să citez câteva cuvinte ale domnului președinte și să vă las cu asta. Un cuvânt de recunoaștere pentru ceea ce ați realizat în condiții adesea foarte dificile, respect pentru curajul și perseverența dumneavoastră, angajament că vocea dumneavoastră va fi ascultată mai mult în viitor și că preocupările dumneavoastră vor fi luate în serios și convingerea că, împreună, cu un parteneriat real între stat și mediul privat, cu reforme concrete și cu viziune pe termen lung, România poate deveni o poveste de succes economic european’, a transmis Radu Burnete.

