Rada Supremă, parlamentul unicameral de la Kiev, a votat miercuri demiterea ministrului justiției, Gherman Galușcenko, ex-ministru al energiei, și a succesoarei acestuia, Svitlana Grinciuk, pe fondul unui scandal de corupție în sectorul energetic și al unor apeluri vehemente la demisii, transmite dpa, potrivit TASS.

O majoritate clară de două treimi din Rada Supremă a votat în favoarea demiterii celor doi.

Mai devreme, formațiunea de opoziție Solidaritatea Europeană, condusă de fostul președinte Petro Poroșenko, a blocat podiumul, cerând demisia întregului guvern.

De-abia după ce vicepremierul Taras Kacika a răspuns întrebărilor deputaților, votul a putut avea loc.

Galușcenko și Grinciuk nu au fost prezenți în sală. Ambii și-au prezentat demisiile acum o săptămână la cererea președintelui Volodimir Zelenski.

Săptămâna trecută, înregistrări scurse în presă ale unor conversații despre mită implicând operatorul de stat al centralelor nucleare, Energoatom, au declanșat o criză politică în această țară, intrată în al patrulea an al războiului cu Rusia.

Prejudiciul este imens: 100 milioane de dolari

Potrivit anchetei, 100 milioane de dolari din fonduri de stat au fost fraudate prin această schemă de corupție.

Timur Mindici, un apropiat și fost partener de afaceri al lui Volodimir Zelenski, a fugit din țară în timp ce scandalul se adâncea și cu câteva ore înainte de a-i fi percheziționată locuința de procurorii anticorupție.

Oleksi Cernîșov, un fost vicepremier apropiat și el de președinte, se află de asemenea sub suspiciunea de corupție. Alți oficiali guvernamentali ar fi, la rândul lor, implicați într-un scandal de mită în sectorul de apărare.

Zelenski a anunțat o restructurare a conducerii celor mai importante companii energetice din țară.

‘În paralel cu un audit complet al activităților financiare, trebuie să înceapă o înnoire a managementului la aceste companii’, a scris el sâmbătă pe Telegram.

El a mai spus că a convenit pașii următori cu prim-ministrul Iulia Sviridenko, care anunțase anterior un ‘audit cuprinzător’ la toate marile companii de stat pe fondul scandalurilor din sectoarele energetic și de apărare.

Auditul se va concentra în aceste sectoare și în altele pe transparența în achizițiile guvernamentale și control financiar. Sviridenko a menționat în mod specific compania de petrol și gaz Naftogaz și Căile ferate ucrainene.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!