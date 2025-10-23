Programul Rabla 2025, considerat unul dintre cele mai longevive și populare proiecte de mediu din România, continuă să încurajeze trecerea la mijloace de transport mai puțin poluante

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat miercuri, 23 octombrie, lista celor 8.486 de dosare aprobate pentru finanțare, în cadrul Programului Rabla destinat persoanelor fizice, cu o valoare cumulată de 107.708.000 de lei. Decizia vine după ultima ședință a Comitetului de Avizare, care a validat noile ecotichete, acordate pentru înnoirea parcului auto național.

Odată cu publicarea listei, fiecare solicitant validat își poate verifica în aplicația AFM statusul, care devine „beneficiar aprobat pentru finanțare”. De la momentul aprobării, persoanele fizice au la dispoziție 60 de zile pentru a casa și radia din circulație vechiul autovehicul, condiție obligatorie pentru a primi sprijinul financiar. După finalizarea acestor etape, beneficiarii trebuie să încarce documentele aferente în sistemul electronic și să introducă data radierii.

Programul Rabla 2025, considerat unul dintre cele mai longevive și populare proiecte de mediu din România, continuă să încurajeze trecerea la mijloace de transport mai puțin poluante. În paralel, este în desfășurare și sesiunea dedicată achiziționării vehiculelor noi plug-in hibrid, motocicletelor electrice și mașinilor complet electrice sau cu pilă de combustie pe hidrogen. Aceasta rămâne deschisă până la 25 noiembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

Președintele AFM, Florin Bănică, a subliniat într-o declarație publică faptul că rezultatele programului confirmă interesul crescut al românilor pentru soluții de transport ecologice: „Chiar și într-o perioadă economică dificilă, Rabla Auto 2025 arată că există dorință și responsabilitate din partea cetățenilor. Statul, prin AFM, rămâne un partener activ în susținerea tranziției către un transport mai curat, iar succesul acestui program reflectă un angajament comun pentru reducerea poluării și modernizarea mobilității.”

Lista completă a beneficiarilor și detaliile privind procesul de finanțare pot fi consultate pe site-ul oficial al Administrației Fondului pentru Mediu, la secțiunea dedicată Programului Rabla Auto – persoane fizice.

