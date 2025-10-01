Qinwen Zheng, replică dură pentru Iga Swiatek! „Cele mai puternice supraviețuiesc”

Chinezoaica nu este de acord cu plângerile polonezei privind calendarul competițional din WTA.

Iga Swiatek a stârnit controverse după ce a criticat programul încărcat din tenisul feminin, acuzând că numărul mare de turnee obligatorii duce la accidentări și chiar amenințând că în viitor ar putea să sară peste unele competiții, cu riscul de a primi suspendări și amenzi.

Lista turneelor obligatorii în circuitul WTA include cele patru Grand Slam-uri, zece turnee Masters, cel puțin șase WTA 500 și Turneul Campioanelor.

În replică, Qinwen Zheng a adoptat o poziție fermă, contrazicând-o pe poloneză și trimițându-i chiar o săgeată ironică. „Nu cred că programul este prea încărcat pentru jucătoarele profesioniste, pentru că cele mai puternice supraviețuiesc, și aceasta este regula pe care o am în minte”, a spus sportiva din China, conform welovetennis.fr.

Zheng a recunoscut totuși că situația ei este diferită, venind după o operație și o pauză de trei luni. „Ca jucătoare profesionistă, trebuie să disputăm cât mai multe turnee pentru că așa prevede calendarul. Am decis să joc la Beijing ca să văd în ce stare este corpul meu. Ei bine, acum știu că pentru un al treilea set, numărul de mingi este prea mare pentru mine”, a completat chinezoaica, care a abandonat în turul secund la Beijing.

Swiatek: „Important e să-ți simți tenisul, nu clasamentul”

Poloneza, cap de serie numărul 1 la Beijing după accidentarea Arynei Sabalenka, a replicat cu un discurs diferit: „Știu că a te gândi prea mult la clasament nu este calea de urmat. În cele din urmă, sunt doar cifre. Important este să-ți simți tenisul, să te concentrezi pe îmbunătățirea jocului pe teren, iar rezultatele vor veni mai târziu”, a spus campioana de la Roland Garros, citată de Agerpres.

Swiatek a explicat că prioritatea ei este să ajungă în cea mai bună formă la Turneul Campioanelor de la Riad (1-8 noiembrie), nu să recâștige imediat locul 1 mondial. Ea a subliniat importanța unei pauze reale la final de sezon și a apreciat faptul că Billie Jean King Cup s-a jucat înaintea turneului asiatic, oferindu-le jucătoarelor un respiro.

În acest moment, Sabalenka are un avans de 2.792 de puncte față de Swiatek în clasamentul WTA.

