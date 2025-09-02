Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți, în timpul unei vizite în China, că Moscova nu s-a opus niciodată ideii ca Ucraina să adere la Uniunea Europeană și că există șanse pentru găsirea unui consens în privința securității regionale.

În debutul întâlnirilor de la Beijing, transmisă în direct la televiziunea rusă, Vladimir Putin a calificat drept „isterie” și „povești de groază” afirmațiile liderilor europeni privind o posibilă extindere a agresiunii ruse în Europa.

„În ceea ce priveşte planurile agresive ale Rusiei faţă de Europa, vreau să subliniez încă o dată că acestea sunt o absurditate completă şi nu au absolut nicio bază”, a spus liderul rus.

Putin a acuzat statele europene că încearcă să creeze panică prin speculații: „specialişti în filme de groază” care vor să alimenteze teama de un atac rusesc.

NATO, „inadmisibil”; UE, fără opoziție din partea Moscovei

Vladimir Putin a reiterat că Rusia a fost „forțată să reacționeze” în februarie 2022 la încercarea Occidentului de a extinde influența NATO în spațiul postsovietic. A subliniat însă că aderarea Ucrainei la NATO rămâne „inadmisibilă”.

„În ceea ce priveşte aderarea Ucrainei la UE, nu ne-am opus niciodată la aceasta”, i-a spus Putin premierului slovac Robert Fico, adăugând că NATO este „o altă problemă”.

Securitatea Ucrainei, dar nu în detrimentul Rusiei, afirmă Putin

În privința negocierilor de pace, Putin a susținut că Moscova nu poate accepta un acord care ar compromite securitatea rusă.

„Este decizia Ucrainei cum să îşi asigure securitatea. Dar securitatea sa (…) nu poate fi asigurată în detrimentul celei a altor ţări, inclusiv a Rusiei”, a afirmat președintele rus.

El a amintit și discuțiile purtate cu Donald Trump, pe 15 august, în Alaska, unde a evocat „opțiuni pentru asigurarea securității Ucrainei în cazul încheierii conflictului”. „Şi mi se pare că există o oportunitate de a găsi un consens aici”, a subliniat Putin.

Întâlnirea cu premierul slovac Robert Fico

Putin a apreciat poziția „independentă” a Slovaciei în politica externă și i-a transmis mesaje pe care premierul Fico le-ar putea împărtăși cu liderii europeni.

„Apreciem foarte mult politica externă independentă pe care o urmaţi dumneavoastră şi echipa dumneavoastră”, a spus Putin.

La rândul său, Fico a declarat că va transmite poziția lui Putin partenerilor săi din Uniunea Europeană, înaintea întrevederii programate cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Mă vor suna şi mă vor întreba: Ce ţi-a spus Putin? Ar fi bine dacă am putea face schimb de opinii pe această temă”, a explicat premierul slovac.

