Putin recunoaște implicarea Rusiei în prăbușirea avionului azer din 2024

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a recunoscut joi, pentru prima dată, că țara sa a avut un rol în prăbușirea unui avion de pasageri azer în anul 2024, descriind incidentul drept o „tragedie”, notează AFP.

Zborul companiei Azerbaijan Airlines s-a prăbușit în Kazahstan pe 25 decembrie, ucigând 38 dintre cele 67 de persoane aflate la bord, după ce fusese deviat de la aterizarea planificată în orașul Groznîi, din sudul Rusiei.

În cadrul unei întâlniri cu președintele azer Ilham Aliyev, Putin a declarat că Rusia a lansat două rachete pentru a distruge drone ucrainene în dimineața incidentului, iar acestea au explodat „la doar câțiva metri de aeronavă”.

Cele două rachete lansate nu au lovit direct avionul. Dacă s-ar fi întâmplat asta, aeronava s-ar fi prăbușit pe loc, a spus Putin.

Liderul rus a precizat că controlorii de trafic aerian din Rusia i-au recomandat pilotului să încerce o aterizare în orașul Mahacikala, însă acesta a preferat să se îndrepte mai întâi spre aeroportul său de origine, iar apoi către Kazahstan, unde avionul s-a prăbușit.

Rusia va face tot ce este necesar, în astfel de cazuri tragice, pentru a acorda despăgubiri, iar acțiunile tuturor oficialilor implicați vor fi evaluate din punct de vedere legal, a declarat Putin.

Anterior, Aliyev acuzase Rusia că a încercat să ascundă adevărata cauză a tragediei.

CITEȘTE ȘI – Ursula von der Leyen rămâne la conducerea Comisiei Europene după respingerea moțiunilor de cenzură

Joi, președintele azer i-a mulțumit lui Putin pentru „informațiile detaliate oferite despre tragedie”, potrivit unui comunicat emis de Kremlin.

Declarațiile inițiale ale agenției ruse de transport aerian sugerau că aeronava, un Embraer 190, fusese nevoită să se abată de la traseu în urma unei coliziuni cu o pasăre.

Gestionarea incidentului de către Moscova a deteriorat semnificativ relațiile cu Azerbaidjanul, un stat post-sovietic bogat în petrol și cu legături istorice strânse cu Rusia.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.