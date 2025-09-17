De către

Președintele Vladimir Putin a anunțat marți că aproximativ 100.000 de militari au luat parte la exercițiile ruso-belaruse Zapad-2025, desfășurate pe 41 de terenuri de antrenament.

„Aproximativ 10.000 de sisteme de armament şi echipamente militare vor fi şi sunt utilizate”, a declarat liderul de la Kremlin, citat de televiziunea rusă.

Într-o apariție rară, Vladimir Putin a vizitat marți poligonul Moulino, din regiunea Nijni Novgorod, îmbrăcat în uniformă militară și însoțit de ministrul apărării Andrei Belousov și membri ai Statului Major.

Potrivit acestuia, exercițiile urmăresc „apărarea necondiţionată a suveranităţii, integrităţii teritoriale şi protecţiei împotriva oricărei agresiuni” a uniunii Rusia-Belarus.

O parte din manevre s-au desfășurat și pe teritoriul Belarusului, sub atenta supraveghere a statelor vecine – Polonia și țările baltice – care și-au sporit măsurile de securitate.

Scenarii militare și armament testat

Ministerul rus al Apărării a precizat că, pe lângă componentele tradiționale, exercițiile au inclus „utilizarea masivă a dronelor” și a „mijloacelor de război electronic”, inspirate din „experienţa dobândită” în Ucraina.

Scenariile prevăd respingerea unei „agresiuni militare pe scară largă” pe trei fronturi și în zona arctică.

Duminică, o fregată rusă a testat o rachetă hipersonică de croazieră Zircon, una dintre armele de nouă generație dezvoltate de Moscova.

Participare internațională și observatori NATO

Pe lângă Rusia și Belarus, la manevre au participat contingente din Bangladesh, India, Iran, Burkina Faso, Congo și Mali. De asemenea, aproximativ 20 de țări au trimis observatori, inclusiv Statele Unite, Ungaria și Turcia, membre NATO.

Pentagonul a confirmat că reprezentanți americani au asistat la exerciții, fiind pentru prima dată după 2022 când Washingtonul acceptă o astfel de invitație.

Reuters și alte agenții au surprins luni imagini cu militari americani prezenți în Belarus, alături de delegații din alte state.

