Putin avertizează asupra unei noi curse a înarmărilor: Rusia continuă dezvoltarea armelor strategice, indiferent de soarta tratatului nuclear cu SUA

Rusia dezvoltă arme strategice de nouă generație și nu ar fi afectată semnificativ dacă Statele Unite nu vor prelungi tratatul de control al armamentului nuclear New START, care expiră anul viitor — a declarat vineri președintele rus Vladimir Putin, citat de Reuters și EFE.

Vorbind la finalul unui summit regional desfășurat în Tadjikistan, liderul de la Kremlin a afirmat că o cursă a înarmărilor este deja în desfășurare, iar Rusia se pregătește să prezinte „în curând” noi progrese tehnologice în domeniul armelor strategice.

Aceste arme sunt deja testate cu succes, a spus Putin, subliniind că Moscova este dispusă să prelungească voluntar limitele impuse de tratatul New START privind numărul de focoase nucleare, cu condiția ca și Washingtonul să procedeze la fel.

Dacă americanii decid că nu au nevoie de aceste acorduri, nu este o problemă pentru noi. Dar ar fi păcat, pentru că atunci nu ar mai rămâne nimic din cadrul de descurajare în domeniul armelor ofensive strategice, a adăugat președintele rus.

Putin a reiterat disponibilitatea de a negocia, însă a atras atenția că Rusia va continua să-și dezvolte arsenalul, inclusiv arme nucleare de nouă generație.

Pentru a doua oară într-o săptămână, liderul rus a făcut aluzie la posibilitatea ca alte state — pe care nu le-a numit — să reia testele nucleare, o practică abandonată de majoritatea puterilor mondiale de zeci de ani. „Dacă o vor face, vom face și noi la fel”, a avertizat Putin, menționând că unele țări „se pregătesc deja” pentru astfel de teste.

