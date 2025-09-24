Liderul de la Kremlin a transmis că „operațiunea militară specială” va continua pentru „viitorul Rusiei”, în timp ce Guvernul pregătește o creștere a TVA de la 20% la 22% pentru a acoperi cheltuielile de război.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că țara sa nu are alternativă în privința războiului din Ucraina.

„Continuăm operațiunea noastră militară specială pentru a ne asigura interesele și a atinge obiectivele”, a transmis purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov.

„Facem acest lucru atât pentru prezentul, cât și pentru viitorul țării noastre. Pentru multe generații viitoare. Prin urmare, nu avem nicio alternativă”, a adăugat acesta.

Peskov a respins și afirmațiile președintelui american Donald Trump, care a caracterizat Rusia drept un „tigru de hârtie”.

„Rusia nu este în niciun caz un tigru. Rusia este văzută în mod tradițional ca un urs. Nu există așa ceva ca urșii de hârtie. Rusia este un urs adevărat… Nu este nimic de hârtie în legătură cu asta”, a spus oficialul rus.

Creșterea TVA pentru finanțarea cheltuielilor militare

Pentru a susține costurile tot mai mari ale războiului, Ministerul Finanțelor a propus majorarea TVA-ului la 22% începând cu 2026. Cota redusă de 10% pentru alimente, medicamente și produse pentru copii va fi menținută.

Bugetul pe 2025 arată că aproximativ 40% din cheltuielile guvernamentale sunt direcționate către apărare și securitate.

Comenzile masive pentru industria de armament și plățile pentru soldați și familiile lor au susținut creșterea economiei de război, dar sectoarele civile încep să resimtă tensiuni, iar inflația apasă tot mai mult asupra gospodăriilor.

Relațiile cu SUA și impactul economic

În ciuda speranțelor Kremlinului privind o apropiere de Washington după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, Peskov a admis că „rezultatele au fost aproape zero”. Totodată, el a recunoscut că Rusia „se confruntă cu tensiuni și probleme în diverse sectoare ale economiei”, chiar dacă susține că stabilitatea macroeconomică este menținută.

Propunerea de buget urmează să fie supusă aprobării parlamentului rus, un proces considerat o simplă formalitate.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.