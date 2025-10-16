Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat joi că țara sa rămâne unul dintre cei mai importanți producători de petrol din lume, în ciuda ceea ce a numit practici „inechitabile” și anti-competitive împotriva Rusiei, scrie AFP.

Vorbind la o conferință dedicată energiei ruse, la Moscova, Putin a susținut că țările europene și-au afectat propriile economii prin reducerea achizițiilor de gaze rusești și a criticat restricțiile occidentale privind exportul de echipamente către Rusia.

CITEȘTE ȘI – Bruxelles vrea să folosească profiturile din activele rusești înghețate, pentru reconstrucția Ucrainei

Președintele rus nu a făcut nicio referire la presiunile exercitate de SUA asupra Chinei și Indiei pentru a înceta achizițiile de energie din Rusia.

Rusia își menține poziția ca unul dintre principalii producători de petrol, în ciuda mecanismelor de competiție neloială folosite împotriva noastră, a afirmat Putin.

Reprezentăm aproximativ 10% din producția globală și ne așteptăm ca, până la sfârșitul anului, țara noastră să fi produs 510 milioane de tone de petrol, a adăugat liderul de la Kremlin.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.