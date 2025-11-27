5.7 C
București
vineri, 28 noiembrie 2025
caută...
AcasăPoliticăPurtătorul de cuvânt al Guvernului: În cazul ministrului Apărării, pare a fi...

Purtătorul de cuvânt al Guvernului: În cazul ministrului Apărării, pare a fi o simplă eroare materială în CV

PoliticăȘtirile zilei
Actualizat:
Dana Macsim
de Dana Macsim
Ionuț Moșteanu serviciul militar obligatoriu
Sursa: Inquam Photos / George Călin

Întrebată despre poziția prim-ministrului în legătură cu acest subiect, Dogioiu a afirmat că singurele detalii pe care le are sunt cele publicate de Moșteanu pe rețelele sociale

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că nu a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre neclaritățile apărute în CV-ul ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Totuși, din informațiile publice prezentate chiar de ministru, Dogioiu spune că situația pare să fie rezultatul unei erori materiale. Întrebată despre poziția prim-ministrului în legătură cu acest subiect, Dogioiu a afirmat că singurele detalii pe care le are sunt cele publicate de Moșteanu pe rețelele sociale.

Potrivit acesteia, în loc să menționeze Facultatea Bioterra, instituția pe care ministrul ar fi absolvit-o în 2015, conform diplomei, în CV a apărut Universitatea Atheneum. Documentul în cauză ar fi fost redactat în 2016.

„Nu pot da verdicte, dar, din ce reiese, pare o eroare materială. Datele privind finalizarea studiilor sunt clare și confirmate de diploma pe care a prezentat-o”, a precizat Dogioiu.

Purtătorul de cuvânt a mai adăugat că nu a discutat acest subiect cu premierul și că nu deține alte informații în afara celor comunicate public de ministrul Apărării.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Dana Macsim
Dana Macsimhttps://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.
Cele mai citite

Armele de contrabandă din vama Albiţa: două scenarii analizate. Ipoteza Transnistria, în prim-plan

Social Narcis Rosioru - 0
Armele descoperite de autoritățile române la vama Albița continuă să ridice semne de întrebare privind traseul lor. Surse TV8 afirmă că transporturi similare ar...

Reacții politice după demisia ministrului Apărării. Cine preia interimatul și ce spun liderii USR

Politică Narcis Rosioru - 1
Demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, a generat reacții rapide pe scena politică. Președintele USR, Dominic Fritz, i-a transmis un mesaj public de apreciere, mulțumindu-i...

Jumătate dintre tinerii Gen Z trăiesc de la un salariu la altul. Costul vieții, cea mai mare presiune

Economie internă Narcis Rosioru - 0
Cel mai recent Global Gen Z and Millennial Survey 2025 realizat de Deloitte arată că aproape 40% dintre tinerii generației Z consideră costul vieții...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.