Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că nu a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre neclaritățile apărute în CV-ul ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Totuși, din informațiile publice prezentate chiar de ministru, Dogioiu spune că situația pare să fie rezultatul unei erori materiale. Întrebată despre poziția prim-ministrului în legătură cu acest subiect, Dogioiu a afirmat că singurele detalii pe care le are sunt cele publicate de Moșteanu pe rețelele sociale.

Potrivit acesteia, în loc să menționeze Facultatea Bioterra, instituția pe care ministrul ar fi absolvit-o în 2015, conform diplomei, în CV a apărut Universitatea Atheneum. Documentul în cauză ar fi fost redactat în 2016.

„Nu pot da verdicte, dar, din ce reiese, pare o eroare materială. Datele privind finalizarea studiilor sunt clare și confirmate de diploma pe care a prezentat-o”, a precizat Dogioiu.

Purtătorul de cuvânt a mai adăugat că nu a discutat acest subiect cu premierul și că nu deține alte informații în afara celor comunicate public de ministrul Apărării.

