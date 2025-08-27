PSV Eindhoven, interes pentru atacantul lui Dan Șucu! Vitinha poate pleca din Italia după doar câteva luni

Portughezul de 25 de ani nu prinde primul „11” la Genoa și ia în calcul o mutare în Eredivisie.

PSV Eindhoven încearcă să profite de situația incertă a lui Vitinha la Genoa, club la care este legitimat și Nicolae Stanciu. Atacantul portughez de 25 de ani nu este printre favoriții lui Patrick Vieira pentru un loc de titular, bifând doar 24 de minute în primele două jocuri oficiale ale sezonului, cu Vicenza (în Cupa Italiei) și Lecce (în Serie A).

Deși Genoa a plătit 11,3 milioane de euro pentru a-l transfera definitiv, Vitinha nu pare să aibă viitor pe termen lung în atacul „grifonilor”, unde Lorenzo Colombo (23 de ani), adus împrumut de la AC Milan, este preferat ca titular.

PSV caută un nou atacant după accidentarea lui Pléa

Sport Italia și Voetbalprimeur.nl scriu că PSV Eindhoven este interesată de transferul lui Vitinha, care ar putea ajunge în Eredivisie fie sub formă de împrumut, fie printr-un transfer definitiv. Campioana Olandei a rămas descoperită în ofensivă după accidentarea gravă a lui Alassane Pléa, indisponibil luni bune.

Pentru moment, Peter Bosz a improvizat, folosindu-l pe Ivan Perišić ca vârf, ceea ce i-a oferit și lui Dennis Man ocazia debutului în tricoul lui PSV, în victoria cu 4-2 contra lui Groningen. Totuși, conducerea caută un atacant de meserie, iar Vitinha este una dintre opțiunile aflate pe listă.

Parcursul lui Vitinha și posibilul profit pentru Genoa

Marseille a plătit 32 de milioane de euro celor de la Braga pentru Vitinha în ianuarie 2023, însă portughezul nu s-a impus în Ligue 1 și a fost împrumutat la Genoa un an mai târziu, pentru 3 milioane. Italienii l-au cumpărat definitiv în vara acestui an cu 8,3 milioane, prețul total ajungând la 11,3 milioane de euro.

În sezonul trecut, Vitinha a reușit două goluri și trei pase decisive în 27 de meciuri pentru Genoa, dar accidentările i-au încetinit progresul.

O eventuală mutare la PSV ar putea aduce clubului patronat de Dan Șucu un nou plus financiar consistent, după ce rossoblu au încasat deja sume importante din vânzarea sau împrumutul altor șase jucători în această vară.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!