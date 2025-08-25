Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a exprimat luni scepticismul cu privire la posibila susținere a unui candidat comun al PNL și USR la alegerile pentru Primăria București.

Într-un interviu acordat News.ro, Sorin Grindeanu a spus că se arată nemulțumit de perspectiva unei astfel de alianțe.

„Ar însemna că PSD-ul este într-o formă de izolare în această coaliție, ceea ce, măcar să știm cum stăm”, a declarat Grindeanu, întrebat dacă coaliția va suporta o ruptură în cazul unei înțelegeri PNL-USR.

El a adăugat că „sunt șanse foarte mari” ca această situație să ducă la o criză politică majoră.

PSD are un candidat pentru Capitală, dar evită discuțiile despre alegeri în noiembrie

Liderul PSD a menționat că nu vrea să discute încă despre organizarea alegerilor în luna noiembrie, deși a precizat că „ofertele și coordonatele” pentru organizarea alegerilor trebuie stabilite, pentru a evita destabilizarea scenariului politic.

„Nu vreau să discut acum despre alegerile pe București, având în acest moment un potențial foarte mare de a arunca în aer scena politică. Nu că dorim să evităm aceste alegeri, ci pentru că trebuie să vedem cum stabilim condițiile corecte”, a explicat Grindeanu.

Acesta a comentat și legislația privind termenele pentru organizarea alegerilor în localități, subliniind că „guvernul nu e mai presus de lege, dar are în atribuțiuni să organizeze sau nu alegeri”.

PSD așteaptă rezultatele sondajului privind candidații

Cu privire la candidatul PSD pentru Capitală, Grindeanu a spus că „putem să facem orice fel de înțelegeri în birouri”, dar nu neapărat că voturile se vor împărți conform așteptărilor.

„Eu vreau să finalizez sondajul PSD-ului și vom vedea rezultatul”, a încheiat Grindeanu.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.