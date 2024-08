PSD caută inspiraţie divină în lupta prezidenţială. Surse din partid spun că Marcel Ciolacu se va ruga la mănăstire, înainte să decidă dacă va intra sau nu în cursa pentru Palatul Cotroceni. Între timp, liderii social democraţi pun presiune pe şeful Guvernului si se întrec în elogii.



„Marcel Ciolacu are un IQ foarte ridicat. O inteligenţă peste media umană”, a spus astăzi unul dintre cei mai influenti oameni din partid, secretarul general, Paul Stănescu, potrivit Antena 1.

„Marcel Ciolacu are un IQ foarte ridicat. Nu i l-am masurat eu ca nu ma pricep. La media in general, media umana, ca nu fac eu media PSD. La media umana m-am referit”, a declarat Paul Stănescu, secretar general al PSD. Dincolo de laudele primite în partid, Marcel Ciolacu va căuta îndrumarea divină înainte de Congresul PSD. De Sfânta Maria, şeful PSD se va reculege „într-un loc sfânt”, la o mănăsire din Moldova. Surse din partid spun că Marcel Ciolacu se va ruga acolo înainte de a lua decizia finală – aceea de a candida sau nu în cursa prezidentială.

Dincolo de lupta prezidentială, PSD ar vrea să continue alianţa cu PNL, într-un nou guvern de coaliţie

„Lasati-mă întâi să stau de vorbă cu fiecare coleg în parte. Am aceasta datorie de a avea discutia pentru ca sunt presedintele PSD si am anuntat ca voi candida pentru un nou mandat”, a declarat Marcel Ciolacu, preşedintele PSD. Surse politice spun că şeful PSD ar putea cere o serie de garanţii în interiorul partidului. Marcel Ciolacu ar vrea să păstreze functia de premier si şefia PSD dacă va fi învins în bătălia pentru Palatul Cotroceni. „Pai normal, cand intra, sigur.. Îşi asumă toate riscurile, nu? Cand a intrat in cursa isi asuma toate riscurile. Daca ma intrebati pe mine, persoana fizica, membu PSD, eu mi-as dori sa rămână”, a declarat Paul Stănescu, secretar general al PSD.

Cum ar fi salvat Marcel Ciolacu de PNL

Analistii politici spun că „salvarea” lui Marcel Ciolacu ar putea veni din partea PNL. Dacă Nicolae Ciucă nu va ajunge în finala prezidentială, atunci PSD si PNL vor negocia un tandem pentru împărtirea puterii. „Ideea tandemului va rămâne în vigoare şi probabil va fi dezghetată imediat dupa primul tur. Într-un posibil Tur 2 Geoana – Ciolacu, tandemul ar fi PNL prim-ministru – Ciucă, respectiv PSD – preşedinte. Dar cine poate sa asigure PSD că PNL va fi disciplinat şi alegatorii PNL vor vota cu PSD?”, a declarat Cristian Pîrvulescu, decan Facultatea de Ştiinţe Politice SNSPA.

La rândul său, Nicolae Ciucă ar avea nevoie de toate forţele de Dreapta într-o eventuală finală cu Marcel Ciolacu. „De 20 de ani, PSD nu a mai castigat alegerile prezidentiale, dar si acum are dificultati. În ipoteza în care Mircea Geoană nu va fi candidat în Turul II, atunci Nicolae Ciucă va beneficia de votul util cu sau fără Coaliţia Dreptei”, a declarat Cristian Pîrvulescu, decan Facultatea de Ştiinţe Politice SNSPA. Dincolo de lupta prezidentială, PSD ar vrea să continue alianta cu PNL, într-un nou Guvern de Coalitie după alegerile parlamentare.

Ciucă și Ciolacu s-au pozat alături de patriarhul Daniel, la capela din Parlament

Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, liderii PNL și PSD, s-au fotografiat alături de patriarhul Daniel și au publicat aceste poze pe conturile lor de facebook.

Întâlnirea înalților politicieni ai Puterii cu patriarhul BOR s-a produs în după-amiaza de luni, 25 martie 2024, când patriarhul Daniel a venit să sfințească noua capelă amenajată în interiorul Palatului Parlamentului. În pozele postate pe facebook de Marcel Ciolacu nu apare și Nicolae Ciucă. Separat, în pozele postate de Ciucă, Ciolacu ori nu apare, ori apare mult în spate.

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, l-a felicitat pe deputatul PSD Alfred Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților, pentru inițiativa de a amenaja acest obiectiv religios. Amintim totuși că, încă din anul 2023, președintele Senatului și al PNL, Nicolae Ciucă, anunțase că dorește o capelă ortodoxă în Palatul Parlamentului.

