Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat miercuri că partidul respinge categoric orice formă de reducere a salariilor bugetarilor, decizia fiind adoptată în unanimitate în conducerea formaţiunii. El a subliniat că, în coaliţie, discuţiile referitoare la reorganizarea administraţiei centrale continuă, dar linia PSD este clară: nu susţine diminuări de venituri pentru angajaţii statului.

Grindeanu a precizat că social-democraţii sunt deschişi la reforme administrative, precum comasări de instituţii sau restructurări în zona deconcentratelor, pentru a eficientiza funcţionarea aparatului public, însă nu acceptă ajustări care ar afecta salariile.

În cadrul şedinţei conducerii PSD, principalul subiect l-a reprezentat pachetul legislativ asupra căruia Guvernul intenţionează să îşi angajeze răspunderea. Documentul include măsuri pentru administraţia locală şi centrală, precum şi intervenţii pentru stimularea economiei. Grindeanu a afirmat că echipa PSD care lucrează la pachetul de relansare economică a avut discuţii constructive cu Ministerul Finanţelor şi că temerile privind un impact bugetar prea mare sunt nefondate.

Liderul social-democrat a punctat şi starea actuală a economiei, invocând scăderea puterii de cumpărare, salariul mediu real fiind cu 5,3% mai mic faţă de septembrie 2025, precum şi contracţia PIB-ului cu 0,2% în trimestrul al treilea, semnal de risc pentru o recesiune tehnică. El a enumerat şi alte evoluţii negative: diminuarea vânzărilor din comerţul cu amănuntul, scăderea cu aproape 8% a cifrei de afaceri din HoReCa, minus 1% în producţia industrială şi o inflaţie care se apropie de 10%.

În acest context, Grindeanu insistă că România are nevoie de măsuri de relansare, nu de austeritate, iar acestea trebuie corelate cu strategia fiscal-bugetară a Guvernului.

