PSD îşi fixează linia roşie: fără tăieri de salarii în sectorul public

De către
Dana Macsim
-
0
13
grindeanu pensii speciale
Foto Facebook

Grindeanu insistă că România are nevoie de măsuri de relansare, nu de austeritate, iar acestea trebuie corelate cu strategia fiscal-bugetară a Guvernului

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat miercuri că partidul respinge categoric orice formă de reducere a salariilor bugetarilor, decizia fiind adoptată în unanimitate în conducerea formaţiunii. El a subliniat că, în coaliţie, discuţiile referitoare la reorganizarea administraţiei centrale continuă, dar linia PSD este clară: nu susţine diminuări de venituri pentru angajaţii statului.

Grindeanu a precizat că social-democraţii sunt deschişi la reforme administrative, precum comasări de instituţii sau restructurări în zona deconcentratelor, pentru a eficientiza funcţionarea aparatului public, însă nu acceptă ajustări care ar afecta salariile.

În cadrul şedinţei conducerii PSD, principalul subiect l-a reprezentat pachetul legislativ asupra căruia Guvernul intenţionează să îşi angajeze răspunderea. Documentul include măsuri pentru administraţia locală şi centrală, precum şi intervenţii pentru stimularea economiei. Grindeanu a afirmat că echipa PSD care lucrează la pachetul de relansare economică a avut discuţii constructive cu Ministerul Finanţelor şi că temerile privind un impact bugetar prea mare sunt nefondate.

Liderul social-democrat a punctat şi starea actuală a economiei, invocând scăderea puterii de cumpărare, salariul mediu real fiind cu 5,3% mai mic faţă de septembrie 2025, precum şi contracţia PIB-ului cu 0,2% în trimestrul al treilea, semnal de risc pentru o recesiune tehnică. El a enumerat şi alte evoluţii negative: diminuarea vânzărilor din comerţul cu amănuntul, scăderea cu aproape 8% a cifrei de afaceri din HoReCa, minus 1% în producţia industrială şi o inflaţie care se apropie de 10%.

În acest context, Grindeanu insistă că România are nevoie de măsuri de relansare, nu de austeritate, iar acestea trebuie corelate cu strategia fiscal-bugetară a Guvernului.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Articolul precedent7 metode practice pentru un stil de viață Zero Waste
Articolul următorTensiuni între Japonia și China pe tema Taiwanului
Dana Macsim
Dana Macsim
https://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.