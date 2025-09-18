Familiile ostaticilor și mulți susținători protestează, miercuri seara, în fața reședinței prim-ministrului Netanyahu, potrivit Al Jazeera.
Sute de protestatari, inclusiv membri ai familiilor unor prizonieri israelieni deținuți de Hamas, protestează în fața reședinței din Ierusalim a liderului israelian Benjamin Netanyahu, pe care îl acuză că a refuzat un armistițiu în favoarea intensificării ofensivei asupra teritoriului.
Protestatarii s-au adunat în aceeași locație în ultimele nopți, ca răspuns la intensificarea atacurilor asupra orașului Gaza, despre care se tem că pun în pericol viața celor dragi.
