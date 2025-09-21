De către

Sâmbătă, Olanda a fost scena unor proteste violente împotriva imigrației, organizate de grupări de extremă dreapta, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor generale.

Demonstrația de sâmbătă seara din Olanda a degenerat rapid în ciocniri cu forțele de ordine, relatează presa străină.

Mii de participanți au aruncat cu obiecte spre polițiști și au incendiat o mașină de poliție.

Pentru a dispersa mulțimea, autoritățile au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Cereri pentru politici mai dure

Protestatarii au cerut măsuri mai stricte împotriva migrației și a solicitanților de azil, pe fondul tensiunilor politice din țară.

Scrutinul din octombrie are loc după retragerea partidului de extremă dreapta condus de Geert Wilders din coaliția de guvernare.

Politicianul a condamnat violențele, numindu-i pe cei implicați „ticăloși” pentru blocarea autostrăzilor și atacarea poliției.

