Sâmbătă, Olanda a fost scena unor proteste violente împotriva imigrației, organizate de grupări de extremă dreapta, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor generale.
Demonstrația de sâmbătă seara din Olanda a degenerat rapid în ciocniri cu forțele de ordine, relatează presa străină.
Mii de participanți au aruncat cu obiecte spre polițiști și au incendiat o mașină de poliție.
Pentru a dispersa mulțimea, autoritățile au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă.
Cereri pentru politici mai dure
Protestatarii au cerut măsuri mai stricte împotriva migrației și a solicitanților de azil, pe fondul tensiunilor politice din țară.
Scrutinul din octombrie are loc după retragerea partidului de extremă dreapta condus de Geert Wilders din coaliția de guvernare.
Politicianul a condamnat violențele, numindu-i pe cei implicați „ticăloși” pentru blocarea autostrăzilor și atacarea poliției.
