Ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), a explicat duminică, într-o postare publică, că proiectul de lege privind incriminarea căsătoriilor forțate nu are legătură cu minoritățile etnice, ci urmărește protejarea fetelor și femeilor expuse acestor practici abuzive.

„Proiectul privind incriminarea căsătoriilor forţate nu priveşte minorităţile. Este o lege care se va asigura că protejează mii de fete şi femei (majoritatea absolută a victimelor acestor abuzuri). Responsabilitatea noastră este să avem o Românie sigură pentru copii”, a declarat Buzoianu, după protestul organizat împotriva reglementării.

Ministrul a reacționat și la imaginile de la protestul unei comunități rome:

„Hai să ne uităm împreună la această poză: număraţi femeile din această poză, femei care au ieşit să protesteze că nu mai pot fi „logodite” de familiile lor fete de 13-14-15 ani. De ce oare credeţi că, la acest protest pentru „dreptul fetelor minore de a fi logodite”, sunt numai bărbaţi adulţi?”, a întrebat retoric Buzoianu.

Pedeapsă cu închisoarea pentru cei care forțează căsătoria

Inițiativa legislativă, depusă la începutul lunii octombrie, definește căsătoria și conviețuirea forțată ca infracțiuni și prevede pedepse de 3 până la 7 ani de închisoare.

„Pentru cazuri agravante (ex. fapta a fost comisă cu scopul de a păstra sau de a restabili onoarea sau reputaţia unei persoane, a unei familii sau a unei comunităţi), sancţiunea va fi între 3 şi 10 ani. De asemenea, propunem să devină infracţiune, sancţionată cu închisoarea între 6 luni şi 2 ani, fapta persoanei care, ştiind că minorul este victima unei căsătorii forţate, realizează servicii precum organizarea de mese festive, slujbe religioase sau oferă vestimentaţie specifică nunţii ori logodnei pentru minor”, a explicat ministrul.

Totodată, Buzoianu propune campanii televizate de informare între orele 18:00–22:00, cu mesaje precum:

„Determinarea unui minor cu vârsta mai mică de 16 ani la stabilirea unei relaţii asemănătoare aceleia dintre soţi încalcă drepturile fundamentale ale copiilor şi se pedepseşte cu închisoarea.”

Sprijin larg pentru inițiativă dar și proteste

Proiectul este susținut de mai multe organizații neguvernamentale – E-Romnja, Reţeaua pentru prevenirea şi combaterea violenţei, Centrul FILIA, Cado, Grado, Transcena, ELiberare, Pirita Children, Asociaţia Moaşelor din România – și de parlamentari din USR, PSD, PNL și UDMR.

Inițiativa a fost semnată și de Petre Florin Manole și Corina Ene, alături de ministrul Buzoianu.

Proiectul a provocat nemulțumire într-o comunitate romă din Târgu Jiu, unde zeci de persoane au protestat împotriva legii, considerând-o o ingerință în tradițiile lor.

„Tradiția e ca să stai un an, doi, până văd că sunt compatibili, nu când logodim să ne bage la pușcărie”, a spus un membru al comunității.

Subprefectul județului Gorj a discutat cu protestatarii și le-a promis că va transmite revendicările lor către Guvern. Manifestanții au anunțat însă că nu vor renunța la proteste până când proiectul nu va fi retras.

