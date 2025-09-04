Premierul Ilie Bolojan a lăsat să se înțeleagă că soarta Executivului depinde de decizia CCR

Guvernul condus de Ilie Bolojan a trecut fără emoții proiectul privind pensiile magistraților, după ce termenul pentru depunerea unei moțiuni de cenzură a expirat miercuri, la miezul nopții. Nici o formațiune parlamentară nu a inițiat demersul, ceea ce înseamnă că legea este considerată adoptată, conform Constituției, și urmează să fie transmisă președintelui pentru promulgare.

Singurul obstacol rămas este Curtea Constituțională, unde legea poate fi atacată înainte de a intra în vigoare. Sesizări pot formula șeful statului, Guvernul, președinții celor două Camere, Înalta Curte, Avocatul Poporului sau grupuri de cel puțin 50 de deputați ori 25 de senatori.

Premierul Ilie Bolojan a lăsat să se înțeleagă că soarta Executivului depinde de decizia CCR. „Dacă proiectul nu trece de Curte, devine foarte greu de justificat continuarea guvernării cu inițiative similare. Legitimitatea noastră ar fi serios afectată”, a declarat acesta, întrebat dacă și-ar da demisia în cazul unui verdict negativ.

Inițiativa Guvernului a stârnit însă proteste masive în instanțe și Parchete. CSM a avertizat că modificările aduse pensiilor magistraților „afectează grav independența justiției”, iar numeroase instanțe au decis suspendarea activității, limitându-se la cauzele urgente.

Astfel, pe perioada protestelor, judecătorii și procurorii soluționează doar dosare privind arestările, ordinele de protecție, răpirile internaționale de minori, urgențele medicale sau suspendarea grevelor. În unele cazuri, precum la Curtea de Apel Bacău, lista a fost extinsă și la contestațiile la executare ori dosarele de contencios administrativ.

Deși opoziția (AUR, POT și SOS România) a contestat aproape toate asumările de răspundere ale Cabinetului Bolojan, la acest proiect au preferat să nu depună moțiune, permițând adoptarea sa automată. Urmează acum verdictul CCR, care va decide dacă legea rămâne în vigoare sau se întoarce pe masa Guvernului.

