Un nou proiect legislativ depus de grupul parlamentar AUR propune plafonarea tarifului la apa potabilă pentru consumatorii casnici, în scopul de a facilita accesul populației la o resursă esențială.

Potrivit inițiativei, „tariful perceput consumatorului final de către operatorul regional sau local pentru 1 metru cub de apă potabilă, produsă, transportată și distribuită prin rețeaua publică de alimentare cu apă, nu poate depăși 0,2% din salariul minim net pe economie”, se arată în document.

Conform propunerii, tariful plafonat va include toate costurile asociate furnizării apei potabile, de la canalizare și epurare până la mentenanță și alte cheltuieli conexe.

Aceste componente nu vor fi evidențiate separat pe factură, pentru a simplifica procesul de plată și pentru a asigura transparență asupra costului final.

Compensare financiară pentru operatori, din fonduri publice

Proiectul prevede un mecanism de compensare pentru situațiile în care tariful practicat de operatorii regionali sau locali depășește plafonul stabilit.

În aceste cazuri, autoritățile publice locale sau centrale vor acoperi diferența, folosind fonduri proprii sau resurse naționale, astfel încât plafonul să fie respectat fără a afecta funcționarea serviciilor.

Măsura se aplică doar consumatorilor casnici

Plafonarea va fi valabilă exclusiv pentru apa potabilă destinată consumului casnic, nefiind aplicabilă operatorilor economici, organizațiilor non-profit, cultelor religioase sau instituțiilor publice.

Nerespectarea acestor prevederi va atrage sancțiuni contravenționale între 20.000 și 50.000 de lei, ce vor fi aplicate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice operatorilor care depășesc limita impusă.

Inițiativa legislativă a fost depusă la Senat, care va avea primul cuvânt în examinare, în timp ce Camera Deputaților va fi for decizional.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.