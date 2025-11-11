Programul Rabla a fost modificat semnificativ în acest an, față de planul anterior, când bugetul a depășit un miliard de lei

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat că mai sunt disponibile aproximativ două milioane de lei, pentru achiziția de autoturisme cu motoare termice în cadrul Programului Rabla, în timp ce sesiunea pentru vehicule electrice a fost închisă definitiv, înainte de epuizarea fondurilor inițial alocate. Lansarea programului a avut loc cu întârziere, pe 30 septembrie, la limită față de termenul promis de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, și s-a desfășurat cu ritmuri diferite: sesiunile pentru mașinile clasice s-au epuizat imediat, în timp ce pentru electrice au progresat lent, ca urmare a reducerii semnificative a valorii tichetului pentru EV.

După aproape o lună, AFM a decis transferul fondurilor neutilizate pentru electrice către mașinile cu motoare cu combustie, limitând astfel suma destinată vehiculelor cu emisii zero. Până la data de 6 noiembrie, la mașinile electrice s-au depus 5.558 dosare, însumând 75 de milioane de lei, din totalul de 80 de milioane alocate. În schimb, pentru motoarele termice s-au consumat 123 milioane de lei dintr-un buget de 125 milioane, restul de două milioane de lei rămânând nealocate.

Pe 23 octombrie, au fost aprobate 3.824 cereri pentru mașini termice, hibride, PHEV și electrice, însumând 107,7 milioane de lei. Pe 30 octombrie, o altă tranșă de 425 dosare, în valoare de 6,51 milioane de lei, a inclus majoritar mașini electrice. În total, suma aprobată până acum este de 114,2 milioane de lei, ceea ce înseamnă că mai rămân de acoperit peste 9 milioane din bugetul pentru motoarele termice.

Programul Rabla a fost modificat semnificativ în acest an față de planul anterior, când bugetul depășea un miliard de lei și tichetele pentru EV ajungeau la 7.500 de euro. Reducerea valorii tichetului pentru mașinile electrice la 18.500 de lei a limitat numărul vehiculelor finanțate la doar 2.000 în întregul an, deși obiectivul inițial urmărea stimularea unui parc auto cu emisii reduse. Reprezentanții Ministerului Mediului au sugerat că 2026 ar putea marca sfârșitul programului de finanțare a autovehiculelor nepoluante.

