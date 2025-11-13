Programul național de fertilizare in vitro (FIV) va beneficia, în sfârșit, de finanțare din fonduri europene, a anunțat joi ministrul Muncii, Petre-Florin Manole.

Decizia vine după luni de discuții și colaborări interinstituționale menite să asigure continuitatea și extinderea programului național de fertilizare in vitro, chiar și în contextul unor constrângeri bugetare.

„Programul naţional de fertilizare in vitro (FIV) va putea fi, în sfârşit, finanţat din fonduri europene. Este o veste bună pentru mii de familii care trăiesc, zi de zi, cu speranţa de a-şi împlini visul de a avea un copil”, a transmis ministrul Petre-Florin Manole într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Oficialul a explicat că programul a fost introdus în Programul Operaţional Sănătate, ceea ce va permite extinderea finanțării și asigurarea continuității acestuia pe termen lung.

„După discuţii şi eforturi comune, am reuşit să introducem acest program în Programul Operaţional Sănătate, pentru ca el să poată continua şi să se dezvolte, chiar şi în condiţiile unor restricţii bugetare dificile. Este un pas important, nu doar administrativ, ci profund uman. Pentru că vorbim despre oameni care nu cer privilegii, ci doar o şansă”, a subliniat ministrul Muncii.

Procedurile pentru finanțare, pe repede înainte

Petre-Florin Manole a precizat că urmează demararea rapidă a procedurilor pentru elaborarea ghidului solicitantului, astfel încât finanțarea să devină efectivă cât mai curând posibil.

„Mulţumesc colegilor mei, Alexandru Rogobete (ministrul Sănătăţii, n.r.) şi Dragoş Pâslaru (ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, n.r.), pentru sprijinul şi colaborarea lor. Acesta este genul de proiect care aduce viaţă, speranţă şi încredere”, a adăugat ministrul.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.