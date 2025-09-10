Peste 1,8 milioane de elevi și preșcolari au început luni, 8 septembrie, noul an școlar fără fructe și legume distribuite prin programul european dedicat. Motivul: Guvernul nu a adoptat Hotărârea necesară pentru implementarea schemei.

Asociația Fruleg-Ro, organizația care reunește grupurile de producători de fructe și legume din România, a transmis un mesaj de avertizare printr-un comunicat de presă.

„Este inadmisibil ca România să piardă timp şi şanse când fondurile europene sunt disponibile, iar alte state membre oferă copiilor acces zilnic la fructe şi legume proaspete. Blocajul legislativ loveşte direct în copii şi indirect în producătorii români care au investit masiv pentru acest program”, a declarat Lucian-Mugurel Florea, președintele organizației.

Fonduri europene disponibile, dar neutilizate

Programul face parte din Schema Europeană de distribuire a fructelor, legumelor și laptelui în școli, creată pentru a promova alimentația sănătoasă și a sprijini producătorii locali.

Deși Comisia Europeană a alocat României fondurile necesare pentru anul școlar 2025–2026, lipsa cadrului legislativ blochează distribuția.

„În lipsa Hotărârii de Guvern, elevii sunt privaţi de acest drept, iar efectele asupra sănătăţii lor se vor vedea pe termen lung, în special în comunităţile vulnerabile, unde aceste porţii reprezintă singura sursă constantă de hrană proaspătă”, au avertizat reprezentanții Fruleg-Ro.

Fermierii, în pragul pierderilor

Producătorii locali, care au investit deja în ambalaje, transport, depozitare și stocuri, riscă pierderi financiare majore. Produsele perisabile se degradează, iar riscul de faliment crește pentru mulți dintre fermieri.

În plus, întârzierea ar putea afecta credibilitatea României în fața Comisiei Europene și chiar duce la pierderea unei părți din finanțare.

„Acest program european nu este doar pentru copii, ci şi pentru fermieri. Am investit, am pregătit logistica, am onorat toate cerinţele. Fiecare zi de întârziere ne apropie de pierderi ireversibile şi de faliment pentru mulţi producători”, a subliniat Lucian-Mugurel Florea.

Exemple din alte state europene

În timp ce România stagnează, alte țări derulează cu succes programe similare. Franța distribuie zilnic fructe proaspete prin „Un Fruit pour la Recre”, Germania implementează „Schulobstprogramm” cu implicarea fermierilor locali, iar Polonia oferă porții regulate pentru 1,7 milioane de elevi.

Spania a adoptat în 2025 o lege prin care obligă toate școlile să ofere zilnic fructe și legume, dintre care cel puțin 45% sunt locale și de sezon.

„România rămâne în urmă, iar copiii şi producătorii români sunt principalii pierzători. Acest program european este o şansă pentru copiii noştri, pentru fermierii români şi pentru viitorul agriculturii locale. Nu este un moft. Este o necesitate, o responsabilitate şi o obligaţie a statului român”, a conchis Florea.

