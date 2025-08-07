Anunțuri
Programările online la spitale intră în era digitală: Platforma națională va fi gata anul viitor

Dana Macsim
de Dana Macsim
Potrivit ministrului Sănătății, unele spitale din România folosesc deja soluții informatice proprii pentru gestionarea programărilor, dezvoltate fie prin fonduri europene, fie din bugete proprii

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi seară, într-o intervenție la B1TV, că sistemul public de sănătate va beneficia de o platformă digitală națională pentru programarea pacienților, care urmează să fie disponibilă într-o formă inițială până la sfârșitul acestui an, iar varianta completă va deveni funcțională în august 2026.

Potrivit ministrului, unele spitale din România folosesc deja soluții informatice proprii pentru gestionarea programărilor, dezvoltate fie prin fonduri europene, fie din bugete proprii. Aceste inițiative locale vor fi completate de lansarea PIAS, noua platformă informatică a asigurărilor de sănătate.

„Există deja spitale care oferă pacienților posibilitatea de a se programa online, prin sisteme proprii. Platforma națională PIAS va avea o primă versiune în decembrie 2025, iar implementarea completă este prevăzută pentru august anul viitor”, a precizat ministrul. Digitalizarea sistemului medical este văzută de autorități drept o etapă esențială pentru a crește accesul și eficiența serviciilor oferite pacienților.

