Profitul Ikea scade din cauza reducerii prețurilor și costurilor legate de tarife

Gigantul mondial în domeniul mobilei, Ikea, a raportat vineri o scădere semnificativă a profitului anual, pe fondul reducerilor de preț pentru stimularea volumului de vânzări și al costurilor mai mari generate de tarifele aplicate de SUA, notează AFP.

Compania a anunțat că profitul său după impozitare pentru anul fiscal 2024-2025 a scăzut cu 32%, ajungând la 1,5 miliarde de euro (aproximativ 1,7 miliarde de dolari).

Am resimțit efectele reducerilor masive de prețuri, a declarat Henrik Elm, directorul financiar al holdingului principal Inter Ikea, într-un interviu pentru AFP.

După ce, în urma pandemiei de Covid-19, compania a majorat prețurile, Ikea a alocat între două și trei miliarde de euro pentru a reduce prețurile cu 10% în ultimii doi ani fiscali.

Reducerea prețurilor pentru clienții noștri face parte din modelul nostru de afaceri și din ideea noastră de business, a spus Elm.

Deși o reducere de 10% reprezintă „o scădere foarte mare de preț, aceasta a reușit să stimuleze atât volumul vânzărilor”, cât și numărul de vizitatori în magazine.

Vânzările Ikea pentru anul fiscal încheiat la sfârșitul lunii august au scăzut cu 1% până la 44,6 miliarde de euro, însă volumul vânzărilor a crescut cu 2,6%, iar numărul vizitatorilor magazinelor a urcat cu 1,9%.

Profitul operațional al Inter Ikea a scăzut cu 26%, până la 1,7 miliarde de euro, ca urmare a reducerilor de preț combinate cu creșterea costurilor din lanțul de aprovizionare.

Costurile mai mari de aprovizionare includ și cheltuielile legate de tarifele suplimentare, care au fost parțial absorbite, a precizat Inter Ikea, referindu-se la taxele de import impuse de administrația americană.

Piața nord-americană reprezintă 10% din vânzările Ikea. În același timp, compania a crescut stocurile din magazine pentru a asigura o mai mare disponibilitate a produselor.

CITEȘTE ȘI – Scădere record a concediilor medicale în România: minus 28% față de anul trecut. Statul a economisit peste 300 de milioane de lei

Privim cu optimism precaut către 2026 și mai departe, pentru că suntem într-o poziție foarte bună să valorificăm oportunitățile disponibile, a adăugat Elm.

Fondată în 1943 în sudul Suediei de regretatul Ingvar Kamprad, Ikea nu este listată la nicio bursă și, prin urmare, nu este obligată să comunice rezultatele financiare. În urma acuzațiilor privind lipsa transparenței financiare și a schemelor de optimizare fiscală, grupul a început să publice rezultate parțiale începând cu 2010.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.