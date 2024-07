Rebecca Joynes, o profesoară din Manchester găsită vinovată că a întreținut relații sexuale cu doi elevi, a izbucnit în lacrimi în timp ce a fost condamnată la șase ani și jumătate.

Potrivit Sky News, profesoara în vârstă de 30 de ani și-a „îngrijit„ victimele de la vârsta de 15 ani și a avut un copil cu unul dintre adolescenți.

Într-o declarație emoționantă, adolescentul cu care profesoara a avut un copil a spus că anterior a fost „complet în negare” cu privire la abuz. Adolescentul, denumit băiatul B, a spus că a simțit cum a „trădat pe cineva pe care iubesc” atunci când a dat mărturie împotriva ei.

El a continuat:

M-am întrebat dacă am avut dreptate să dau declarații despre femeia care purta copilul meu, de atunci am reluat multe lucruri în capul meu și am vorbit cu multă lume. Asta m-a făcut să realizez amploarea abuzului comis asupra mea și a tacticilor care au fost folosite pentru a face acest lucru. Am fost constrâns, controlat, manipulat, abuzat sexual și abuzat mental.