Profesară de muzică, înjunghiată de un elev de 14 ani într-o școală din Franța

Incident șocant într-un colegiu din nord-estul Franței: o profesoară de muzică a fost atacată cu un cuțit chiar în timpul orei, de un elev în vârstă de 14 ani. Potrivit presei locale, cadrul didactic a suferit răni la nivelul feței și a fost transportată de urgență la spital, miercuri după-amiază.

Profesoară de muzică, înjunghiată de un elev de 14 ani

Agresorul ar fi părăsit inițial școala, dar a fost prins la scurt timp de forțele de ordine. În timpul reținerii, acesta s-ar fi rănit singur, fiind și el transportat ulterior la spital, conform televiziunii BFM.

Ministrul Educației, Élisabeth Borne, a anunțat pe platforma X că a fost activată o unitate de intervenție de urgență pentru a sprijini elevii și personalul școlii. „Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui profesor la un colegiu din Bas-Rhin. Îmi exprim solidaritatea cu profesorul și întreaga comunitate școlară”, a transmis oficialul, precizând că se va deplasa imediat la fața locului.

Jacky Wolforth, primarul localității Benfeld unde s-a produs atacul, a declarat că instituția a fost evacuată și că incidentul este considerat unul „izolat”. Prefectura și procurorii nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare.

CITEȘTE ȘI – Macron: Nobelul pentru Pace, posibil pentru Trump, doar dacă încheie conflictul din Gaza

Cazul readuce în prim-plan dezbaterea aprinsă privind securitatea în școlile franceze, după mai multe atacuri violente din ultimii ani. În iunie, guvernul a anunțat testarea unor porți de securitate la intrarea în unități de învățământ, în urma unui alt atac cu cuțitul. Iar în 2020, Franța a fost zguduită de asasinarea profesorului Samuel Paty, crimă ce a generat un val de emoție și discuții naționale despre siguranța cadrelor didactice.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.