Resursele energetice disponibile în România în 2024 au însumat 42 de milioane de tone echivalent petrol (tep), nivel apropiat de cel înregistrat în 2023, arată datele Institutului Național de Statistică (INS). Chiar dacă totalul resurselor a rămas stabil, structura acestora a înregistrat modificări semnificative: scăderi importante s-au înregistrat la cocsul din import (-20,3%), cărbune (-12,6%) și la energia obținută din surse regenerabile și nucleară (-7,9%). În schimb, resursele de țiței au crescut cu 5,8%, contribuind la menținerea nivelului total.

Producția de energie primară a scăzut cu 3,9%, ajungând la 21,07 milioane tep, pe fondul reducerii generării de energie electrică din surse regenerabile, cărbune și țiței, în timp ce producția de gaze naturale utilizabile a urcat ușor, cu 0,8% (+61.000 tep). În paralel, importurile de resurse energetice au crescut cu 6,2%, în special datorită importurilor de țiței (+12,1%), compensând parțial scăderea producției interne și a stocurilor. La capitolul produse energetice, au scăzut importurile de cărbune și cocs (-16%), gaze naturale (-13,9%) și produse petroliere (-1,2%).

Consumul intern brut de energie a înregistrat o creștere modestă de 0,3%, iar consumul final energetic a urcat cu 0,4% față de 2023. Creșteri s-au consemnat în transporturi (+2,8%) și industrie (+1,5%), în timp ce agricultura și silvicultura au înregistrat scăderi de 2,6%, alte ramuri economice -2,9%, iar consumul populației a coborât cu 1,6%. În structura consumului final, transporturile dețin ponderea cea mai mare (34,5%), urmate de populație (31,8%) și industrie (21,5%).

Exporturile de energie, inclusiv buncărajul, au crescut cu 4,1%, atingând 7,486 milioane tep, iar consumul intern brut pe locuitor a ajuns la 1.598 kg echivalent petrol, în creștere cu 0,4% față de anul precedent. Datele INS arată astfel o economie cu o cerere energetică stabilă, dar cu presiuni pe producția internă și o dependență tot mai mare de importuri.

