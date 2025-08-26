Procurorii din București, urmați de judecători, au anunțat o serie de măsuri de protest pentru o durată nedeterminată, menite să blocheze majoritatea activităților judiciare și penale.

Protestul vine ca reacție la proiectul de lege pentru modificarea pensiilor de serviciu, pe care îl consideră o amenințare la adresa independenței justiției.

Potrivit unui comunicat oficial, au fost suspendate activitățile de urmărire penală, supraveghere a dosarelor, soluționare a plângerilor și toate cele conexe, cu excepția cazurilor în care sunt dispuse măsuri preventive privative de libertate.

Protestul, anunțat pentru o durată nelimitată, va continua până când inițiatorii propunerii legislative vor retrage proiectul.

Blocaj general al activităților penale și judiciare

Astfel, din 26 august, procurorii nu se vor mai implica decât în cauzele cu arestați, nu vor mai face activități în alte dosare, nu vor mai supraveghea anchetele polițiștilor și nu vor mai pune concluzii în instanțele de judecată, cu excepția soluționării cauzelor cu persoane private de libertate.

Suspendarea activității de urmărire penală a procurorilor, cu excepția activităților necesare în dosarele de urmărire penală în care s-au dispus sau se preconizează dispunerea măsurilor preventive privative de libertate; Suspendarea activității de supraveghere a urmăririi penale de către procuror în dosarele penale, cu excepția celor în care s-au dispus sau se preconizează dispunerea măsurilor preventive privative de libertate; Suspendarea activității de primire a dosarelor penale în care organele de cercetare penală formulează propuneri de terminare a urmăririi penale, respectiv de luare a unor măsuri procesuale.

4.Suspendarea activității procurorilor din cadrul secțiilor judiciare referitoare la participarea la judecarea cauzelor și formularea concluziilor, cu excepția concluziilor privind măsurile preventive și concluziilor în dosarele civile având ca obiect emiterea ordinelor de protecție.

Suspendarea activității de soluționare a plângerilor formulate împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată. Suspendarea activității de soluționare a cererilor formulate de părți sau de alte instituții. Suspendarea oricăror alte activități conexe activității de urmărire penală (inclusiv a soluționării cererilor de prelungire a dreptului de circulație). Suspendarea activității cu publicul și de primire în audiență.

Adunările generale ale judecătorilor și procurorilor vor analiza impactul proiectului de lege

„Escaladarea atitudinilor publice ostile față de judecători și procurori ne determină să ne apărăm statul de drept și independența justiției”, au declarat oficialii CSM, care au convocat pentru 26-27 august adunări generale pentru a discuta impactul proiectului și măsurile de protecție a statutului magistraților.

